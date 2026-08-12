Lionel Messi le escribió una sentida carta a su padre: "Te amo Pa"

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, le escribió una carta a Jorge, su padre. "No sé cómo voy a hacer si vos. No se cómo seguir"

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más”.

El futbolista reconoció que sabía que su padre estaba sufriendo y que su muerte podía significar el final de ese dolor, pero lamentó que haya ocurrido tan pronto. “Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, escribió.

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Uno de los momentos centrales de la carta estuvo dedicado al último Mundial que disputó Messi. Jorge le había pedido durante mucho tiempo que jugara una nueva Copa del Mundo y, según contó el capitán argentino, su estado de salud empeoró justamente días antes del comienzo del torneo.

“Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste”, recordó.

Era la primera vez que Jorge no acompañaba a su hijo durante un Mundial. Messi contó que su madre le decía que iba a recuperarse y que podría viajar para verlo, mientras él intentaba sostener esa expectativa: “Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”.

Jorge Messi murió después de atravesar problemas de salud que habían obligado a la familia a mantener especial reserva durante los últimos meses. Su fallecimiento generó muestras de acompañamiento de vecinos, amigos, instituciones deportivas y fanáticos en Rosario, la ciudad donde nació y creció Lionel.

El Mundial que Messi quería compartir con su padre

Durante la competencia, Messi esperaba los mensajes de Jorge después de cada partido. Con el correr de los encuentros, esa comunicación dejó de llegar y el futbolista entendió que la situación era más grave de lo que quería admitir. “Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad”, contó.

Aun así, siguió pensando en avanzar en el torneo para darle tiempo a su padre de recuperarse y poder viajar a verlo.

“Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva”, escribió Messi, en referencia a la Copa del Mundo que finalmente quedó en manos de la Argentina después de la final contra Francia.

El capitán también recordó el esfuerzo físico que hizo durante aquel partido: “No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”.

Después de la final, cuando regresó, Jorge creyó inicialmente que la Argentina había perdido el partido por penales. Padre e hijo ya no pudieron hablar de todo lo que había ocurrido.

“No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo”, escribió.

“No sé cómo seguir”

La carta de Messi también dejó una confesión especialmente personal sobre su futuro. “Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, expresó.

Messi recordó que Jorge estuvo a su lado desde el comienzo de su carrera y lamentó que haya faltado tan poco para llegar juntos al final de ese recorrido.

“Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”, escribió.

El vínculo entre ambos, contó, no se limitaba al fútbol. Hablaban todos los días y se veían cuando podían, de acuerdo con los compromisos profesionales del futbolista. “Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés”, explicó.

El padre que lo acompañó desde el comienzo

En otro tramo de la carta, Messi reconstruyó la infancia en la que Jorge fue una presencia permanente. “Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando”, recordó.

Pero si había algo que Jorge no se perdía eran los partidos. “Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios”, escribió Messi.

La descripción que hizo de su padre excedió el rol de representante. “Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada”, sostuvo.

También recordó las discusiones y los reproches propios de una relación de tantos años, pero lo hizo desde la perspectiva del tiempo compartido: “Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías”.

El legado que quiere transmitir a sus hijos

Hacia el final de su mensaje, Messi habló del legado familiar y de la manera en que piensa mantener presente a su padre. “Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí”, escribió.

“Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo”, afirmó.

Messi cerró su carta con un pedido y una despedida: “Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo”. “Te amo, pa”.

Una despedida en intimidad

La familia Messi había pedido privacidad durante los últimos meses y ese criterio se mantuvo después del fallecimiento de Jorge. La despedida se realizó de manera privada y con un fuerte operativo para preservar a los familiares y allegados.

El entorno de Messi también buscó evitar la exposición de la ceremonia y se tomaron medidas para impedir imágenes invasivas durante el último adiós.

El futbolista, que permaneció alejado de la exposición pública desde que se conoció la muerte de su padre, eligió ahora las redes sociales para compartir un sentido posteo y despedirlo públicamente.