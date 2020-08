Senador del PJ cuestionó al gobierno nacional por defender la toma de tierras

El senador por Juntos Somos Río Negro y exgobernador de esa provincia, Alberto Weretilnek, cuestionó con dureza a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, por la denuncia que presentó ante la Justicia contra los vecinos de Bariloche y Villa Mascardi que se manifestaron contra la toma de tierras.

senador rio negro.jpg

El senador remarcó que fue una marcha "pacífica" a favor de los "ciudadanos que son atacados y violentados en forma sistemática por un grupo de personas encapuchadas autodenominadas integrantes de una comunidad mapuche que ocupan un sector del Parque Nacional Nahuel Huapi".

Ayer un banderazo organizado en defensa de los vecinos de Villa Mascardi derivó en un corte total de la ruta nacional 40, a la altura del lago Gutiérrez, donde alrededor de 200 personas protestaron, con banderas y carteles, contra la ocupación que mantienen desde 2017 los integrantes del lof Lafken Winkul Mapu. La policía provincial impidió el paso de los autos y se vivieron varios momentos de tensión y forcejeos. En la zona de conflicto también entre 15 y 20 encapuchados se mantuvieron expectantes con palos y gomeras.

El Ministerio de Seguridad de la Nación, además de disponer un "operativo de seguridad" para evitar la cercanía entre ambos sectores, radicó una denuncia penal ante la posible comisión de los delitos de "instigación a cometer delitos", "apología del crimen" y "asociación ilícita", por entender que había sectores que hacían el llamado a movilizarse "armados".

Según Weretilnek, al denunciar a los vecinos, el Gobierno "valida una política que significa que en la Argentina de hoy el Estado te reconoce más por violar la Constitución y las leyes que por cumplirlas". "Señora ministra Frederic, no es responsabilizando a la provincia de Río Negro y tratando el conflicto de Villa Mascardi como un tema de delitos menores. Su gobierno tiene un problema mayor, en nuestro país se deben cumplir la Constitución y las leyes más allá de clases sociales, credos y pertenencias ideológicas", lanzó.

"Entendemos que el diálogo y la resolución pacífica es el único camino para encontrar una salida, pero para ello hace falta una mayor presencia del Estado Nacional y un compromiso estable y permanente: exigimos una urgente solución a este conflicto", expresó el exgobernador de Río Negro entre 2012 y 2019.

En tanto, el legislador disparó contra el grupo "Lof Lafken Winkul Mapu", al que calificó como "violento y extremo". Destacó que no está inscripto en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y criticó su "postura ideológica" basada en "el no reconocimiento de la Argentina como Nación, el no reconocimiento de nuestros Símbolos Patrios, el no reconocimiento de las autoridades electas democráticamente por los ciudadanos, y el no reconocimiento a la propiedad estatal y privada"

El senador también contextualizó la situación: "Pensar que este conflicto es simplemente de carácter local o por la tenencia de algunas hectáreas de tierra pública, es de funcionarios inocentes. Hay datos creíbles de que hay activistas infiltrados en la toma que provienen de agrupaciones con asiento en provincia de Buenos Aires" sostuvo.

marcha en rio negro.jpg

Y volvió a la carga contra el Lof Lafken. "Este conflicto tiene su inspiración y modelo en el conflicto que se da en la Araucanía Chilena, de enorme gravedad en todos los aspectos, con pérdidas de vidas, violencia y alto costo económico. Aquí roban, destrozan, queman, amenazan y lesionan a la gente de la Villa Mascardi y a quienes transitan por la Ruta Nacional 40. Poseen armas de fuego largas y cortas, y las han usado en varios de los actos delictivos cometidos, además de armas blancas, boleadoras, gomeras y palos".