Familiares y allegados de Fernando Baez Sosa, quien fue asesinado a golpes por un grupo de rugbiers en Villa Gesell, se encontrarán este domingo.

Fernando Báez Sosa fue asesinado el 18 de enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell, cuando un grupo de rugbiers lo atacó a golpes y patadas. Realizan una misa en honor a su memoria.

Familiares y allegados del joven asesinado a golpes por un grupo de rugbiers en Villa Gesell se encontrarán este domingo en la parroquia Santísimo Redentor, en Recoleta, para mantener vivo su recuerdo.

Este domingo 18 de enero se cumplen seis años del crimen de Fernando Báez Sosa, el joven de 18 años que fue asesinado a golpes a la salida de un boliche por un grupo de rugbiers en Villa Gesell, y sus allegados realizarán una misa para honrar su memoria.

Un recuerdo vivo

Familiares y amigos de la víctima, quien perdió la vida tras ser atacado hace seis años a la salida del boliche Le Brique, indicaron que la ceremonia tendrá lugar este domingo 18 de enero, a las 19:30hs en la parroquia Santísimo Redentor, ubicada sobre la calle Larrea 1252, en Recoleta.

"¡6 años sin Fer! El 18 de enero se cumplirán 6 años del asesinato de Fernando Báez Sosa y se hará una misa para honrar y mantener viva su memoria", se indicó en la imagen difundida en redes sociales con fotos del joven y las indicaciones de la hora y lugar del encuentro. Durante la misa estarán presentes Graciela Sosa (59) y Silvino Báez (52), los padres del joven asesinado, cuyas vidas cambiaron por completo en enero de 2023 cuando ocurrió el crimen de su hijo. " Estos seis años sin Fernando es lo más triste y doloroso. Es como si fuera ayer. Lo extrañamos demasiado", expresó la mujer en diálogo con Clarín.

El dolor de una madre

"La vida nuestra cambió totalmente para siempre. Con Fer a nuestro lado era lo más bello y hermoso. Nos llenaba de alegría con su ternura. (...) La pérdida de un hijo es lo más triste, jamás se puede superar. La vida continúa y tratamos de aprender a convivir con el dolor, pero no encontramos una razón para vivir", añadió Graciela. Por ahora siguen presos dos de los tres rugbiers acusados de atacar a un grupo de jóvenes en Ostende. "Ojalá la muerte de mi hijo no quede en vano y que la juventud tome conciencia de que con la violencia no se logra nada y también que no hay que considerarse superior ni discriminar a nadie, porque todo somos iguales. Valoremos la vida humana", agregó.

La madre del joven asesinado por el grupo de rugbiers insistió en que "Fernando pudo haber sido cualquiera de nosotros" y amplió: "La vida es lo más lindo que tenemos y el sufrimiento que pasamos por la pérdida de nuestro hijo no se lo deseo a ninguna familia".

"Todos esperamos que la salida de un hijo tenga un retorno a su hogar. Anhelo que la juventud recapacite a decir 'no más violencia que la vida es hermosa'. Esperemos que pronto lleguen las condenas firmes y que Fernando descanse en paz", concluyó.

juicio por crimen fernando báez sosa.jpg

Caso Fernando Baéz Sosa

Fernando Báez Sosa fue asesinado el 18 de enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell, cuando un grupo de rugbiers lo atacó a golpes y patadas. El hecho, grabado por testigos y viralizado en redes sociales, generó una ola de indignación y abrió un debate nacional sobre la violencia, el clasismo y el rol de la Justicia.

Tras lo ocurrido, en febrero de 2023 la Justicia de la provincia de Buenos Aires condenó a Máximo Thomsen (26), Ciro Pertossi (25), Matías Benicelli (26), Luciano Pertossi (24) y Enzo Comelli (25) a cadena perpetua, mientras que Ayrton Viollaz (26), Lucas Pertossi (26) y Blas Cinalli (24) recibieron penas de 15 años de prisión.