Seis años del crimen de Fernando Báez Sosa

Familiares y allegados de Fernando Baez Sosa, quien fue asesinado a golpes por un grupo de rugbiers en Villa Gesell, se encontrarán este domingo.

18 de enero 2026 · 19:15hs
Fernando Báez Sosa fue asesinado el 18 de enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell, cuando un grupo de rugbiers lo atacó a golpes y patadas. Realizan una misa en honor a su memoria.

Familiares y allegados del joven asesinado a golpes por un grupo de rugbiers en Villa Gesell se encontrarán este domingo en la parroquia Santísimo Redentor, en Recoleta, para mantener vivo su recuerdo.

LEER MÁS: Condenaron a prisión perpetua a cinco de los acusados de matar a Fernando Báez Sosa

Este domingo 18 de enero se cumplen seis años del crimen de Fernando Báez Sosa, el joven de 18 años que fue asesinado a golpes a la salida de un boliche por un grupo de rugbiers en Villa Gesell, y sus allegados realizarán una misa para honrar su memoria.

Un recuerdo vivo

Familiares y amigos de la víctima, quien perdió la vida tras ser atacado hace seis años a la salida del boliche Le Brique, indicaron que la ceremonia tendrá lugar este domingo 18 de enero, a las 19:30hs en la parroquia Santísimo Redentor, ubicada sobre la calle Larrea 1252, en Recoleta.

"¡6 años sin Fer! El 18 de enero se cumplirán 6 años del asesinato de Fernando Báez Sosa y se hará una misa para honrar y mantener viva su memoria", se indicó en la imagen difundida en redes sociales con fotos del joven y las indicaciones de la hora y lugar del encuentro. Durante la misa estarán presentes Graciela Sosa (59) y Silvino Báez (52), los padres del joven asesinado, cuyas vidas cambiaron por completo en enero de 2023 cuando ocurrió el crimen de su hijo. " Estos seis años sin Fernando es lo más triste y doloroso. Es como si fuera ayer. Lo extrañamos demasiado", expresó la mujer en diálogo con Clarín.

LEER MÁS: Máximo Thomsen sobre el crimen de Fernando Báez Sosa: "No me siento asesino"

El dolor de una madre

"La vida nuestra cambió totalmente para siempre. Con Fer a nuestro lado era lo más bello y hermoso. Nos llenaba de alegría con su ternura. (...) La pérdida de un hijo es lo más triste, jamás se puede superar. La vida continúa y tratamos de aprender a convivir con el dolor, pero no encontramos una razón para vivir", añadió Graciela. Por ahora siguen presos dos de los tres rugbiers acusados de atacar a un grupo de jóvenes en Ostende. "Ojalá la muerte de mi hijo no quede en vano y que la juventud tome conciencia de que con la violencia no se logra nada y también que no hay que considerarse superior ni discriminar a nadie, porque todo somos iguales. Valoremos la vida humana", agregó.

La madre del joven asesinado por el grupo de rugbiers insistió en que "Fernando pudo haber sido cualquiera de nosotros" y amplió: "La vida es lo más lindo que tenemos y el sufrimiento que pasamos por la pérdida de nuestro hijo no se lo deseo a ninguna familia".

"Todos esperamos que la salida de un hijo tenga un retorno a su hogar. Anhelo que la juventud recapacite a decir 'no más violencia que la vida es hermosa'. Esperemos que pronto lleguen las condenas firmes y que Fernando descanse en paz", concluyó.

juicio por crimen fernando báez sosa.jpg

Caso Fernando Baéz Sosa

Fernando Báez Sosa fue asesinado el 18 de enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell, cuando un grupo de rugbiers lo atacó a golpes y patadas. El hecho, grabado por testigos y viralizado en redes sociales, generó una ola de indignación y abrió un debate nacional sobre la violencia, el clasismo y el rol de la Justicia.

Tras lo ocurrido, en febrero de 2023 la Justicia de la provincia de Buenos Aires condenó a Máximo Thomsen (26), Ciro Pertossi (25), Matías Benicelli (26), Luciano Pertossi (24) y Enzo Comelli (25) a cadena perpetua, mientras que Ayrton Viollaz (26), Lucas Pertossi (26) y Blas Cinalli (24) recibieron penas de 15 años de prisión.

