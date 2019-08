Salario mínimo: el gobierno dispuso una suba del 35%

El Consejo del Salario no logró este viernes llegar a un acuerdo para fijar el nuevo salario mínimo. Ante la falta de consenso, el Gobierno laudó un incremento del 35% en tres cuotas que lo llevará de $12.500 a $16.875, para un trabajador soltero, sin hijos, mensualizado, que cumple la jornada legal completa de trabajo.

A su vez, la prestación por desempleo también tendrá un aumento del 35% en los mismos tramos que el salario mínimo.

El Consejo del Salario se reunió este viernes a las 15 en la sede del Ministerio de Trabajo con el objetivo de que funcionarios, empresarios y sindicalistas acordaran un nuevo haber mínimo.

"No es lo suficientemente aceptable por parte de la CGT", dijo Héctor Daer a la salida de la reunión. "No nos conformó este valor", agregó. Sin embargo, adelantó que no tienen pensado implementar medidas de fuerza.

Los aumentos escalonados se implementarán 13% en agosto, 12% en septiembre y 10% en octubre, no acumulativo.

Tanto desde la CGT como las dos CTA, reclamaban que el salario mínimo sea equivalente a la canasta familiar de pobreza que mide el Indec, que actualmente está en $31.148. Los empresarios, por su parte, habían ofrecido un 30% en dos tramos.

Las subas alcanzarán a los trabajadores que no se encuentran encuadrados dentro de convenios colectivos, a los beneficiarios de las prestaciones por desempleo y a parte de los beneficiarios de los programas del Ministerio de Salud y Desarrollo Social.

Asimismo, los aumentos impactarán sobre los salarios mínimos de los docentes y sobre las jubilaciones mínimas. Los salarios mínimos de los docentes, a partir del decreto 52/2018, deben encontrarse un 20% por encima del salario mínimo fijado por este Consejo. La ley de movilidad jubilatoria, por su parte, asegura para los jubilados que el haber no será inferior al 82% del SMVM.

Del encuentro participaron, por el sector empresario, Daniel Funes de Rioja (UIA), Jorge Hulton (CAMARCO), Natalio Grinman (CAC), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio) y Jaime Campos (AEA), entre otros.

Por la CGT, en tanto, asisten Héctor Daer, Armando Cavalieri, José Luis Lingeri, Andrés Rodríguez y Rodolfo Daer. Ricardo Peidro y Edgardo Llano, asistieron por las CTA.