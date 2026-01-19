Uno Entre Rios | El País | Ruta 14

Ruta 14: entrerriano murió atropellado en Corrientes

Un entrerriano, oriundo de Gualeguaychú, murió atropellado en un tramo correntino de la Ruta 14 el domingo por la noche.

19 de enero 2026 · 11:45hs
Un hombre oriundo de Gualegiauchú murió atropellado en el kilómetro 352 de la ruta 14, en la provincia de Corrientes. El siniestro vial ocurrió en la noche del domingo y se investiga el hecho.

Personal policial de la Comisaría de Distrito Primera de Mocoretá atendió un llamado que avisaba sobre un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional N° 14, a la altura del kilómetro 352 sobre el carril oeste.

Una vez en el lugar, los efectivos encontraron a un hombre mayor de edad oriundo de Gualeguaychú, Entre Ríos, que fue atropellado por un Fiat Palio color blanco. Debido a las graves heridas sufridas, el peatón murió en el acto, publica Corrientes Mocoretá.

El cuerpo fue trasladado al hospital local para practicar una autopsia médico forense, en tanto que la investigación policial avanza para determinar las circunstancias del siniestro vial.

En el lugar también trabajó personal de Bomberos de Mocoretá y, además, se investiga a otro vehículo que habría perdido un portaequipaje, inicio de la fatal secuencia.

