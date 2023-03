Rosario: intendente dijo que la zona del supermercado de los Roccuzzo "fue liberada"

Embed

Esta mañana, Javkin se dirigió al lugar y ante la consulta de si la zona donde se produjo el ataque a balazos había sido "liberada" fue contundente: "Por supuesto, si lo ven en el video. ¿Qué persecución posterior hubo?".

Un periodista repreguntó tras su afirmación y le indico que sería difícil demostrar dicha acusación: "Va a ser difícil (demostrarlo) si no hay decisión de hacerlo", respondió escuetamente el intendente.

El titular del Palacio de los Leones siguió insistiendo en que en las imágenes de las cámaras de videovigilancia se ve cómo fue el ataque: "Ahora -enfatizó-, las cámaras no persiguen, no tirotean", remarcó, en alusión a la falta de respuesta de las fuerzas de seguridad.

Javkin insistió luego: "En la ciudad tenemos policía provincial, policía Federal, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería. ¿Cuántas persecuciones cubrieron ustedes? Porque no las hay. ¿Cómo se evita esto? Evitando la impunidad".

ataque Super Unico.jpg Empleados del supermercado Único limpian los restos de vidrios que quedaron en el piso tras la balacera contra el local. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

"Hablé con el ministro de Seguridad (Claudio Brilloni) y con el gobernador (Omar Perotti). Los quiero acá. Pero yo no manejo las fuerzas de seguridad y cuando pedí, no me dejaron. ¿Saben por qué vine acá? Porque hay una familia de trabajo a la cual hoy no los dejan trabajar, no los dejan abrir. Los Roccuzzo son una familia de trabajo de muchos años, de antes del vínculo entre Antonela (Roccuzo) y Lionel (Messi)".