Se trata de uno de los operarios que estaba internado en grave estado tras la explosión de iuna cañería de gas en Remedios de Escalada

Un operario de la empresa Metrogas falleció este jueves por la madrugada y de esta forma ya son dos las víctimas fatales de la explosión ocurrida hace casi una semana en Remedios de Escalada, municipio de Lanús.﻿

Un operario de la empresa Metrogas falleció este jueves por la madrugada y de esta forma ya son dos las víctimas fatales de la explosión ocurrida hace casi una semana en Remedios de Escalada, municipio de Lanús.﻿

Un operario de la empresa Metrogas falleció este jueves por la madrugada y de esta forma ya son dos las víctimas fatales de la explosión ocurrida hace casi una semana en Remedios de Escalada, municipio de Lanús.

Se trata de un operario de 44 años que se encontraba internado en grave estado en el sanatorio Fitz Roy de la Ciudad de Buenos Aires luego de la explosión que tuvo lugar el pasado viernes 13 de noviembre producto de la rotura de uno de los caños de gas que eran reparados.

Desde Metrogas le informaron a este medio que la empresa ya se encuentra "acompañando a su familia, a sus compañeros y amigos". Interviene en la autopsia la Morgue Judicial de la Nación debido a que intervino en la causa la Fiscalía Criminal y Correccional N°2 de Capital Federal.

La otra víctima, que falleció en el lugar, todavía no pudo ser identificada por la Justicia, aunque la sospecha es que se trataría del operario Marcelo García. Su familia lo busca y pide respuestas concreta por parte de los investigadores.

Carta de despedida de compañeros

"Es un día muy triste para todos nosotros en la empresa. Nuestro compañero falleció esta madrugada. Tenía 44 años, una extensa trayectoria en la compañía y era una persona muy querida y valorada por quienes compartieron años de trabajo con él".

"Desde el primer momento estamos acompañando a su familia, así como también a las familias de los otros heridos, a sus compañeros y amigos, que atraviesan horas de enorme dolor. Respecto de la otra persona fallecida en la explosión, hasta el momento no se encuentra identificada oficialmente. Contamos con apoyo psicológico para quienes lo necesitan y seguimos trabajando muy cerca de cada uno de ellos".

"Queremos pedir especialmente respeto para nuestros trabajadores. Son profesionales capacitados, comprometidos con la seguridad de todos, que hoy están atravesando una situación profundamente dolorosa. A pesar del impacto emocional que viven, continúan desempeñando su tarea con responsabilidad y profesionalismo. Detrás de cada uniforme hay personas que hoy sufren la pérdida de un compañero y amigo, y merecen ser acompañadas y respetadas. Hoy más que nunca, les pedimos empatía y consideración hacia quienes están haciendo todo lo posible para cuidar a la comunidad mientras enfrentan su propio dolor".