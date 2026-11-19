La decisión fue tomada, por mayoría, por la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. No obstante, redujeron de 16 a 14 años la pena impuesta.

La decisión fue tomada, por mayoría, por la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. No obstante, redujeron de 16 a 14 años la pena impuesta.

En una decisión tomada por mayoría, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la condena a José Alperovich (71), exgobernador de Tucumán por el PJ, por tres hechos de abuso sexual simple y seis hechos abuso sexual agravado cometidos contra su sobrina entre 2017 y 2018. No obstante, redujo de 16 a 14 años la pena impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29 en junio de 2024, al considerar que debía tenerse en cuenta el estado de salud del exgobernador.

De esta forma, quedó confirmada también la inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la función pública en todos los ámbitos (nacional, provincial y municipal), tal como lo había reclamado el fiscal general Sandro Abraldes durante su alegato.

Según consignó el portal del Ministerio Público Fiscal de la Nación, en la sentencia se había ordenado también la extracción del perfil genético de Alperovich para que sea remitido al Banco de Datos Genéticos, de acuerdo a la Ley N°26.879 que creó el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

“No caben dudas de que el imputado se aprovechó del poder que tenía sobre la víctima para llevar a cabo los hechos abusivos”, sostuvo el camarista Horacio Días en su voto, al que adhirió su colega Eugenio Sarrabayrouse. Por su parte, el magistrado Daniel Morín consideró que debía hacerse lugar parcialmente al recurso de la defensa, apartar al juez que llevó adelante el debate y realizar un nuevo juicio, postura que quedó en minoría.

Alperovich está detenido desde junio de 2024, tras un pedido que realizó el fiscal durante el juicio. Tras pasar un año en prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Federal N°1, en junio del año pasado el juez Juan María Ramos Padilla le otorgó la detención domiciliaria, que cumple en un departamento del barrio porteño de Puerto Madero.

El caso

En sus fundamentos, el tribunal, integrado unipersonalmente por el magistrado Ramos Padilla, había considerado que el exsenador había abusado de su sobrina segunda mientras era parte de su equipo de campaña “valiéndose de la asimetría de poder que tenía frente a ella”. Además, consideró que todos los sucesos se cometieron “mediando intimidación y con abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad”.

Los abusos —que ocurrieron entre fines de 2017 y diciembre de 2018, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia de Tucumán— se repitieron en el departamento que tenía el acusado en el barrio de Puerto Madero, en la casa que utilizaba para sus reuniones políticas en Tucumán, en una mansión en las afueras y hasta dentro del auto donde se trasladaba generalmente el exgobernador.

El magistrado analizó en la sentencia el testimonio brindado por la denunciante. “Lo que debe destacarse de su relato, esencialmente, son las cuestiones vinculadas a la relación que mantenía con Alperovich. No solo era su secretaria, sino también su sobrina segunda. Y Alperovich aprovechó esta extrema cercanía para poder cometer todos y cada uno de los hechos que aquí se le atribuyen, a partir de su enorme poder económico, político, social y funcional, que denotan una asimetría en todos estos aspectos que inexorablemente nos llevaron a los tipos penales en los que precisamente se calificaron sus conductas”, sostuvo en primer lugar.

Para el juez, lo relatado por la víctima se encuentra sustentado por “múltiples testimonios y elementos probatorios que fueron incorporados al juicio”. Entre ellos, destacó las declaraciones de médicas que atendieron a la joven y el análisis realizado por la especialista del Cuerpo Médico Forense. Consideró también que la defensa no pudo comprobar “una sola falsedad o mendacidad deliberada” por parte de la denunciante, dado que “las características de su relato no han dejado espacio para ello y son sostenidas por pruebas de indiscutible eficacia probatoria”.

Por otra parte, descartó la acusación que hicieron el abogado y el acusado al respecto de las intenciones de la joven y la posibilidad de que buscara “negociar” a cambio de no seguir con la causa. “Por lo demás, veremos que el que pretendió negociar fue Alperovich, primero con el fin de evitar la denuncia y, al final del debate oral, declamando que era víctima de una operación política y un intento de extorsión para sacarle cinco millones de dólares, sin aportar ningún elemento de prueba que avale esa falsedad”, recalcó.

“Medió violencia, abuso coactivo e intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad y de poder, aprovechándose de que la víctima no haya podido consentir los actos. Alperovich abusó de su sobrina segunda valiéndose de la asimetría de poder que tenía frente a ella. Él era su jefe, detentaba un poder político de inmensa magnitud en la Provincia”, aseguró el magistrado. Contra esa decisión, la defensa presentó un recurso de casación donde cuestionó el testimonio de la víctima, el análisis de las evidencias y la argumentación del tribunal.

Ante esto, el fiscal Abraldes solicitó que se rechacen los planteos de las defensas al considerar que los argumentos expuestos se basaron en “en estereotipos de género muy marcados y bien alejados de la correcta perspectiva con la que deben ser examinados estos casos”.

La decisión de Casación

En su voto, el juez Días repasó los argumentos presentados por la defensa contra el fallo del tribunal y descartó la posibilidad de declarar la nulidad del debate, así como también afirmó que la decisión había estado correctamente fundada de acuerdo a las evidencias expuestas en el juicio.

“Las afirmaciones de la defensa, muchas de las cuales se repitieron en el recurso de casación y en las presentaciones ante esta cámara, traducen una visión estereotipada acerca de cómo debe comportarse una mujer para evitar caer en hechos de violencia sexual y de cómo actúa la ‘verdadera’ víctima del delito; pero, sobre todo, se apartan de la sustancia del relato de la denunciante y desconocen que de sus propios dichos surge un fenómeno sumamente complejo, consistente en una relación desigual, marcadamente asimétrica y caracterizada por una dependencia en muchísimos sentidos”, recalcó el camarista.

Por otro lado, descartó la postura de la defensa al respecto de la personalidad de la víctima y como eso le “impediría” haber sido abusada. “Se arribaría a la conclusión de que las mujeres exitosas o con personalidad fuerte no pueden ser abusadas: un razonamiento basado en estereotipos de género que de ningún modo se puede compartir”, indicó.

Además, resaltó la evidencia pericial que se produjo en el caso y las conclusiones a las que arribaron y que dieron sustento al relato de la denunciante, así como también el relato realizado por testigos, los informes de los impactos de las antenas telefónicas, las fotografías y otros elementos que permitieron posicionar al imputado y a la joven "en el día, hora y lugar" en el que habrían sucedido los ataques.

“El testimonio de la denunciante fue contundente acerca de su falta de consentimiento respeto de los actos sexuales a los que la sometió el encausado y, como vengo explicando, la prueba colectada en el juicio, analizada de manera armónica e integral, confluyó en ese sentido”, agregó el juez Días. Destacó que declaró durante más de cinco horas en el debate y que no mostró contradicciones ni lagunas en su discurso.

“Al contrario, relató de forma coherente los hechos, aportó detalles, interacciones con el imputado, se refirió a aspectos periféricos de las agresiones, y a la repercusión inmediata y mediata, tanto en el ámbito físico como psíquico”, resaltó.

Utilización del poder

Dentro de la resolución de 636 páginas, el camarista sostuvo que el exsenador cometió los hechos “valiéndose directamente del poder" que tenía sobre la joven "en función de su posición de autoridad y la relación de dependencia laboral, que utilizó para doblegar su voluntad”. En ese sentido, recordó que durante el juicio fueron múltiples los testigos que evidenciaron el trato que otorgaba Alperovich a sus subordinados y como era incluso “imposible de contrariar”.

“Los planteos analizados desatienden la complejidad que implica la denuncia de violencia sexual, al partir de una mirada simplista del proceso de develamiento y denuncia, sin advertir que la exteriorización del abuso suele ser gradual y condicionada por los sentimientos de temor, culpa y vergüenza, que fueron expresamente referidos en el testimonio de la damnificada”, agregó el juez Días.

“Se debe tener en cuenta que M.F.L denunció a su tío y a su jefe político. Dicho de forma más clara: a la persona por la que toda su familia guardaba aprecio y quien le había dado un papel más que relevante en la campaña electoral, a tal punto que casi todos los testigos coincidieron en que era ‘la número dos’. Denunció, en otras palabras, al sujeto que la hizo crecer profesionalmente, y quien le seguía prometiendo un desarrollo a la altura de sus expectativas”, estableció. En esa línea, enumeró la pérdida “sideral” que le significó a la denunciante en términos económicos y de desarrollo personal la denuncia y descartó cualquier tipo de implicancia política.

Hacia el final, el magistrado Días (postura a la que también adhirió Sarrabayrouse) consideró que correspondía reducir la pena fijada ya que debía tenerse en cuenta el estado de salud de Alperovich. Además, consideró que el juez Ramos Padilla no debió haber valorado de forma negativa el descargo del exgobernador “por más ofensivo que éste sea”.