Reforma laboral: Bullrich recibió las sugerencias de modificación de los dialoguistas

Mientras el Gobierno se alista para ir en búsqueda de la aprobación de leyes, la jefa de bloque oficialista del Senado, Patricia Bullrich, encabezó un encuentro con los representantes de la oposición dialoguista para receptar las sugerencias de modificación del despacho firmado del proyecto de ley de reforma laboral. La propia senadora será quien los lleve a Casa Rosada y traerá la devolución el próximo martes.

Además de la exministra estuvieron presentes Eduardo Vischi, presidente del bloque radical, junto al monobloquista Luis Juez -que forma parte de un interbloque con La Libertad Avanza-; el correntino Carlos “Camau” Espínola; el misionero Carlos Arce; la tucumana Beatriz Ávila; la salteña Flavia Royón; la neuquina Julieta Corroza; la chubutense Edith Terenzi; y la santacruceña Natalia Gadano. No estuvo ninguno de los tres integrantes del Pro.

El encuentro que se llevó a cabo en el segundo piso de la Cámara alta donde se reúne la bancada de la Unión Cívica Radical, comenzó poco antes de las 15 y terminó a las 17.20. Tampoco hubo presencia de los integrantes del bloque Justicialista, del Frente Cívico de Santiago del Estero ni de Convicción Federal, donde habría legisladoras que podrían aportar votos al oficialismo.

Encuentro este jueves

El tema central de la reunión de este jueves fue el proyecto de Ley de Modernización Laboral, el cual fue dictaminado, pero postergado para este segundo tramo de sesiones extraordinarias que comienza el próximo lunes 2 de febrero. Una fuente reveló a este medio que se plantearon sugerencias de modificación a algunos puntos de la redacción, pero también hubo una reafirmación de apoyo a la aprobación del texto.

Según consignó el sitio legislativo Parlamentario, las sugerencias de modificación serán llevadas por la propia Patricia Bullrich a la discusión de la mesa chica de Casa Rosada y el martes 3 a las 15, traerá las respuestas cuando se vuelva a reunir con la oposición dialoguista. Una fuente del oficialismo consultada respecto al poroteo señaló a este medio que los cálculos dan para superar los 37 votos requeridos en el recinto cuando se lleve a cabo la sesión extraordinaria en dos semanas.

Así las cosas, la posibilidad de que el despacho de la reforma laboral tenga cambios estuvo contemplado por Patricia Bullrich desde el momento en que el texto pasó a la firma, pero dejando su tratamiento para febrero. Esto ocurrió el 18 de diciembre pasado cuando la jefa de bloque de La Libertad Avanza concentró los acuerdos y discusiones en la sanción de la Ley de Presupuesto 2026.