Comenzaron con el cobro del peaje en ruta 12

Mediante el sistema de billeteras electrónicas y código QR iniciaron este miércoles el cobro en la ruta 12 sobre el Peaje Zárate. Próximamente sobre ruta 14.

Se implementó el cobro electrónico desde este miércoles en ruta 12 en Zárate.

Autovía del Mercosur informó que, tras haberse completado los testeos operativos y los protocolos de seguridad exigidos por las empresas proveedoras de tecnología, este miércoles por la tarde dio inicio la primera etapa de implementación del sistema de cobro manual electrónico en la ruta 12 y próximamente sobre ruta 14.

El nuevo sistema comenzó a funcionar en la Estación de Peaje Zárate, en las cabinas correspondientes al sentido norte–sur, y permitirá el pago mediante billeteras electrónicas y códigos QR, operando a través de los tótems de cobro instalados en el lugar.

De acuerdo a lo manifestado a UNO, el sistema seguirá aplicándose de manera progresiva en las demás estaciones de peaje, desde el sur hacia el norte, ya sea en Colonia Elia, Estación Yeruá y Piedritas, respectivamente.

En esta etapa inicial, el cobro se realizará exclusivamente a través de billeteras electrónicas y pago con código QR. No estarán habilitados los pagos con tarjetas de crédito o débito, ni el uso del sistema NFC desde teléfonos celulares.

Desde la concesionaria se aclaró que aquellos usuarios que transiten por la estación y no puedan abonar el peaje con los medios habilitados en el momento tendrán una lectura de patente, lo que les permitirá realizar el pago posteriormente a través del sitio web oficial de AUMESA, donde se habilitará el acceso correspondiente para regularizar el paso.

Este procedimiento no generará multas, recargos ni cobros adicionales, ya que el usuario abonará únicamente el valor normal correspondiente a este tipo de tarifas.

Los demás sistemas de cobro en los peajes

De manera simultánea, los sistemas TelePASE y Telepeaje Plus continuarán funcionando con total normalidad en todos los carriles habilitados.

Asimismo, se reiteró que las personas que no cuenten con TelePASE no se encuentran excluidas ni tienen impedimento alguno para circular por las estaciones de peaje. En caso de no poder efectuar el pago mediante QR en el momento, podrán regularizar cada paso posteriormente a través de la plataforma web oficial, sin inconvenientes.