Uno Entre Rios | La Provincia | Ruta 20

Tragedia vial en Ruta 20: falleció un joven de Urdinarrain luego de varios días internado

Brian Espíndola, un joven de 23 años de Urdinarrain, falleció tras permanecer internado en estado crítico por las heridas sufridas en un siniestro en la Ruta 20.

29 de enero 2026 · 08:16hs
Tragedia vial en Ruta 20: falleció un joven de Urdinarrain luego de varios días internado

Brian Espíndola, de 23 años y oriundo de Urdinarrain (departamento Gualeguaychú), falleció en la noche de este miércoles luego de permanecer internado en estado crítico en la unidad de terapia intensiva del Hospital Centenario de Gualeguaychú, como consecuencia de un grave accidente de tránsito ocurrido el 23 de enero sobre la Ruta Provincial N° 20.

El siniestro vial se registró el viernes 23 alrededor de las 5:45 de la mañana, a la altura de la primera curva al llegar a la localidad de Escriña. Por causas que se tratan de establecer, el joven circulaba en dirección Urdinarrain–Gilbert cuando perdió el control del automóvil. Tras un primer despiste, el vehículo se desplazó hacia la banquina, regresó a la calzada y finalmente volcó de manera violenta, terminando su recorrido contra un árbol ubicado a unos 40 metros del lugar donde se habría iniciado la maniobra, lo que detuvo su marcha.

murio una adolescente y ya son cuatro las victimas del choque en la ruta 20

Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

despiden a un joven medico entrerriano que murio en santa fe

Despiden a un joven médico entrerriano que murió en Santa Fe

Al arribar al lugar del accidente, se constató que el único ocupante del rodado se encontraba atrapado en el interior del vehículo. De inmediato se dio aviso a los Bomberos Voluntarios y al personal de salud. Tras un intenso trabajo, los bomberos lograron rescatar al conductor, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Belgrano de Urdinarrain y posteriormente derivado al Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde ingresó en estado crítico y fue intervenido quirúrgicamente.

LEER MÁS: Rutas mortales: Entre Ríos registra 20 fallecidos en accidentes en enero

Dolor en Urdinarrain

Según publicó el sitio local Urdi Digital, pese al esfuerzo del personal médico, Brian Espíndola no logró superar las graves lesiones sufridas y falleció en la noche de este miércoles, generando un profundo dolor en la comunidad.

En el lugar del siniestro trabajaron Bomberos Voluntarios de Urdinarrain, personal policial de la Comisaría local a cargo del subcomisario Gustavo Cuevas, efectivos de Policía Científica y personal de salud del Hospital de Urdinarrain.

El trágico episodio suma un nuevo golpe para familiares y amigos del joven, ya que Brian Espíndola era amigo de Jonathan Mohr, quien perdió la vida en el fatal accidente ocurrido el pasado 4 de enero, en el que también fallecieron otras dos jóvenes. A pocos días de aquella tragedia, el destino volvió a golpear en el mismo corredor vial y a escasos kilómetros del lugar donde ocurrió el siniestro anterior.

Ruta 20 Urdinarrain Tragedia vial
Noticias relacionadas
incendio forestal de gran magnitud en zona rural del departamento tala

Incendio forestal de gran magnitud en zona rural del departamento Tala

granja tres arroyos saldara la deuda salarial a trabajadores el 13 de febrero

Granja Tres Arroyos saldará la deuda salarial a trabajadores el 13 de febrero

Se implementó el cobro electrónico desde este miércoles en ruta 12 en Zárate. 

Comenzaron con el cobro del peaje en ruta 12

Héctor Aguirre denunció represión en el Puerto de Concepción del Uruguay: Salieron a cazar compañeros.

Héctor Aguirre denunció represión en el Puerto de Concepción del Uruguay: "Salieron a cazar compañeros"

Ver comentarios

Lo último

Despiden a un joven médico entrerriano que murió en Santa Fe

Despiden a un joven médico entrerriano que murió en Santa Fe

Tragedia vial en Ruta 20: falleció un joven de Urdinarrain luego de varios días internado

Tragedia vial en Ruta 20: falleció un joven de Urdinarrain luego de varios días internado

Incendio forestal de gran magnitud en zona rural del departamento Tala

Incendio forestal de gran magnitud en zona rural del departamento Tala

Ultimo Momento
Despiden a un joven médico entrerriano que murió en Santa Fe

Despiden a un joven médico entrerriano que murió en Santa Fe

Tragedia vial en Ruta 20: falleció un joven de Urdinarrain luego de varios días internado

Tragedia vial en Ruta 20: falleció un joven de Urdinarrain luego de varios días internado

Incendio forestal de gran magnitud en zona rural del departamento Tala

Incendio forestal de gran magnitud en zona rural del departamento Tala

Granja Tres Arroyos saldará la deuda salarial a trabajadores el 13 de febrero

Granja Tres Arroyos saldará la deuda salarial a trabajadores el 13 de febrero

Reforma laboral: Bullrich recibió las sugerencias de modificación de los dialoguistas

Reforma laboral: Bullrich recibió las sugerencias de modificación de los dialoguistas

Policiales
Detuvieron al presunto autor del parricidio en Diamante

Detuvieron al presunto autor del parricidio en Diamante

Parricidio en Diamante: se conoció la identidad de la víctima y de su hijo prófugo

Parricidio en Diamante: se conoció la identidad de la víctima y de su hijo prófugo

Homicidio en zona de islas de Diamante: la víctima cayó al río y está desaparecida

Homicidio en zona de islas de Diamante: la víctima cayó al río y está desaparecida

Allanamientos en Concordia: dólares, un loro hablador y un búho orejudo

Allanamientos en Concordia: dólares, un loro hablador y un búho orejudo

Villaguay: pedirán que se impute por intento de femicidio al joven que persiguió a su ex, chocó y mató a un hombre

Villaguay: pedirán que se impute por intento de femicidio al joven que persiguió a su ex, chocó y mató a un hombre

Ovación
Con cinco partidos se cierra la segunda fecha del Torneo Apertura

Con cinco partidos se cierra la segunda fecha del Torneo Apertura

Boca perdió 2 a 1 contra Estudiantes en La Plata

Boca perdió 2 a 1 contra Estudiantes en La Plata

Doblete de Juanfer Quintero para el 2 a 0 de River en el Monumental

Doblete de Juanfer Quintero para el 2 a 0 de River en el Monumental

River acordó la llegada de una de las joyas de Ecuador

River acordó la llegada de una de las joyas de Ecuador

La Champions League cerró la Primera Fase con una definición apasionante

La Champions League cerró la Primera Fase con una definición apasionante

La provincia
Despiden a un joven médico entrerriano que murió en Santa Fe

Despiden a un joven médico entrerriano que murió en Santa Fe

Tragedia vial en Ruta 20: falleció un joven de Urdinarrain luego de varios días internado

Tragedia vial en Ruta 20: falleció un joven de Urdinarrain luego de varios días internado

Incendio forestal de gran magnitud en zona rural del departamento Tala

Incendio forestal de gran magnitud en zona rural del departamento Tala

Granja Tres Arroyos saldará la deuda salarial a trabajadores el 13 de febrero

Granja Tres Arroyos saldará la deuda salarial a trabajadores el 13 de febrero

Comenzaron con el cobro del peaje en ruta 12

Comenzaron con el cobro del peaje en ruta 12

Dejanos tu comentario