Tragedia vial en Ruta 20: falleció un joven de Urdinarrain luego de varios días internado

Brian Espíndola, un joven de 23 años de Urdinarrain, falleció tras permanecer internado en estado crítico por las heridas sufridas en un siniestro en la Ruta 20.

Brian Espíndola, de 23 años y oriundo de Urdinarrain (departamento Gualeguaychú), falleció en la noche de este miércoles luego de permanecer internado en estado crítico en la unidad de terapia intensiva del Hospital Centenario de Gualeguaychú, como consecuencia de un grave accidente de tránsito ocurrido el 23 de enero sobre la Ruta Provincial N° 20.

El siniestro vial se registró el viernes 23 alrededor de las 5:45 de la mañana, a la altura de la primera curva al llegar a la localidad de Escriña. Por causas que se tratan de establecer, el joven circulaba en dirección Urdinarrain–Gilbert cuando perdió el control del automóvil. Tras un primer despiste, el vehículo se desplazó hacia la banquina, regresó a la calzada y finalmente volcó de manera violenta, terminando su recorrido contra un árbol ubicado a unos 40 metros del lugar donde se habría iniciado la maniobra, lo que detuvo su marcha.

Al arribar al lugar del accidente, se constató que el único ocupante del rodado se encontraba atrapado en el interior del vehículo. De inmediato se dio aviso a los Bomberos Voluntarios y al personal de salud. Tras un intenso trabajo, los bomberos lograron rescatar al conductor, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Belgrano de Urdinarrain y posteriormente derivado al Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde ingresó en estado crítico y fue intervenido quirúrgicamente.

Dolor en Urdinarrain

Según publicó el sitio local Urdi Digital, pese al esfuerzo del personal médico, Brian Espíndola no logró superar las graves lesiones sufridas y falleció en la noche de este miércoles, generando un profundo dolor en la comunidad.

En el lugar del siniestro trabajaron Bomberos Voluntarios de Urdinarrain, personal policial de la Comisaría local a cargo del subcomisario Gustavo Cuevas, efectivos de Policía Científica y personal de salud del Hospital de Urdinarrain.

El trágico episodio suma un nuevo golpe para familiares y amigos del joven, ya que Brian Espíndola era amigo de Jonathan Mohr, quien perdió la vida en el fatal accidente ocurrido el pasado 4 de enero, en el que también fallecieron otras dos jóvenes. A pocos días de aquella tragedia, el destino volvió a golpear en el mismo corredor vial y a escasos kilómetros del lugar donde ocurrió el siniestro anterior.