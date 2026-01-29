Con cinco partidos se cierra la segunda fecha del Torneo Apertura Se medirán por el Torneo Apertura, Deportivo Riestra-Defensa y Justicia, Belgrano-Tigre, Lanús-Unión, Estudiantes de Río Cuarto-Argentinos y Sarmiento-Banfield. 29 de enero 2026 · 07:04hs

El Malevo del paranaense Nacho Arce buscará su primer triunfo en el Torneo Apertura.

Con la disputa de cinco partidos, se cerrará este jueves la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El duelo que abrirá la jornada se disputará a las 17, en el Bajo Flores. En el estadio Guillermo Laza, Deportivo Riestra recibirá a Defensa y Justicia. Hernán Mastrángelo será el árbitro del encuentro.

Posteriormente, desde las 19.15, se jugarán otros dos encuentros. Uno será en Córdoba, donde en el estadio Julio César Villagra Belgrano será anfitrión de Tigre. El encargado de impartir justicia será Andrés Merlos. Al mismo tiempo, en el sur del Gran Buenos Aires, el estadio Néstor Díaz Pérez será el escenario donde se enfrentarán Lanús y Unión, bajo la supervisión de Fernando Espinoza.

Para cerrar el jueves habrá otros dos partidos desde las 21.30: Estudiantes de Río Cuarto tendrá su estreno en el Antonio Candini, donde recibirá Argentinos Juniors con el arbitraje de Jorge Baliño. Además, Sarmiento de Junín y Banfield chocarán en el estadio Eva Perón, con Sebastián Martínez como juez.