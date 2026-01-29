Uno Entre Rios | Ovación | Torneo Apertura

Con cinco partidos se cierra la segunda fecha del Torneo Apertura

Se medirán por el Torneo Apertura, Deportivo Riestra-Defensa y Justicia, Belgrano-Tigre, Lanús-Unión, Estudiantes de Río Cuarto-Argentinos y Sarmiento-Banfield.

29 de enero 2026 · 07:04hs
El Malevo del paranaense Nacho Arce buscará su primer triunfo en el Torneo Apertura.

El Malevo del paranaense Nacho Arce buscará su primer triunfo en el Torneo Apertura.

Con la disputa de cinco partidos, se cerrará este jueves la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El duelo que abrirá la jornada se disputará a las 17, en el Bajo Flores. En el estadio Guillermo Laza, Deportivo Riestra recibirá a Defensa y Justicia. Hernán Mastrángelo será el árbitro del encuentro.

Posteriormente, desde las 19.15, se jugarán otros dos encuentros. Uno será en Córdoba, donde en el estadio Julio César Villagra Belgrano será anfitrión de Tigre. El encargado de impartir justicia será Andrés Merlos. Al mismo tiempo, en el sur del Gran Buenos Aires, el estadio Néstor Díaz Pérez será el escenario donde se enfrentarán Lanús y Unión, bajo la supervisión de Fernando Espinoza.

Boca perdió con Estudiantes (LP) 2 a 1.

Boca perdió 2 a 1 contra Estudiantes en La Plata

River ganó en el debut y va por otro triunfo.

River tiene su estreno en el Monumental ante Gimnasia y Esgrima La Plata

Para cerrar el jueves habrá otros dos partidos desde las 21.30: Estudiantes de Río Cuarto tendrá su estreno en el Antonio Candini, donde recibirá Argentinos Juniors con el arbitraje de Jorge Baliño. Además, Sarmiento de Junín y Banfield chocarán en el estadio Eva Perón, con Sebastián Martínez como juez.

Torneo Apertura Deportivo Riestra Banfield Unión
Noticias relacionadas
Boca visita a Estudiantes en La Plata. Di Lollo, goleador y titular.

Boca visita a Estudiantes (LP) por la segunda fecha del Torneo Apertura

Montiel le dio la victoria a River Plate ante Barracas Central en el arranque del Torneo Apertura.

Montiel le dio la victoria a River Plate ante Barracas Central en el arranque del Torneo Apertura

Tras un pésimo 2025, River quiere empezar con el pie derecho este año.

River tiene su estreno este sábado

Rodrigo Castillo abrió la cuenta para Lanús.

Lanús se impuso como visitante sobre San Lorenzo

Ver comentarios

Lo último

Despiden a un joven médico entrerriano que murió en Santa Fe

Despiden a un joven médico entrerriano que murió en Santa Fe

Tragedia vial en Ruta 20: falleció un joven de Urdinarrain luego de varios días internado

Tragedia vial en Ruta 20: falleció un joven de Urdinarrain luego de varios días internado

Incendio forestal de gran magnitud en zona rural del departamento Tala

Incendio forestal de gran magnitud en zona rural del departamento Tala

Ultimo Momento
Despiden a un joven médico entrerriano que murió en Santa Fe

Despiden a un joven médico entrerriano que murió en Santa Fe

Tragedia vial en Ruta 20: falleció un joven de Urdinarrain luego de varios días internado

Tragedia vial en Ruta 20: falleció un joven de Urdinarrain luego de varios días internado

Incendio forestal de gran magnitud en zona rural del departamento Tala

Incendio forestal de gran magnitud en zona rural del departamento Tala

Granja Tres Arroyos saldará la deuda salarial a trabajadores el 13 de febrero

Granja Tres Arroyos saldará la deuda salarial a trabajadores el 13 de febrero

Reforma laboral: Bullrich recibió las sugerencias de modificación de los dialoguistas

Reforma laboral: Bullrich recibió las sugerencias de modificación de los dialoguistas

Policiales
Detuvieron al presunto autor del parricidio en Diamante

Detuvieron al presunto autor del parricidio en Diamante

Parricidio en Diamante: se conoció la identidad de la víctima y de su hijo prófugo

Parricidio en Diamante: se conoció la identidad de la víctima y de su hijo prófugo

Homicidio en zona de islas de Diamante: la víctima cayó al río y está desaparecida

Homicidio en zona de islas de Diamante: la víctima cayó al río y está desaparecida

Allanamientos en Concordia: dólares, un loro hablador y un búho orejudo

Allanamientos en Concordia: dólares, un loro hablador y un búho orejudo

Villaguay: pedirán que se impute por intento de femicidio al joven que persiguió a su ex, chocó y mató a un hombre

Villaguay: pedirán que se impute por intento de femicidio al joven que persiguió a su ex, chocó y mató a un hombre

Ovación
Con cinco partidos se cierra la segunda fecha del Torneo Apertura

Con cinco partidos se cierra la segunda fecha del Torneo Apertura

Boca perdió 2 a 1 contra Estudiantes en La Plata

Boca perdió 2 a 1 contra Estudiantes en La Plata

Doblete de Juanfer Quintero para el 2 a 0 de River en el Monumental

Doblete de Juanfer Quintero para el 2 a 0 de River en el Monumental

River acordó la llegada de una de las joyas de Ecuador

River acordó la llegada de una de las joyas de Ecuador

La Champions League cerró la Primera Fase con una definición apasionante

La Champions League cerró la Primera Fase con una definición apasionante

La provincia
Despiden a un joven médico entrerriano que murió en Santa Fe

Despiden a un joven médico entrerriano que murió en Santa Fe

Tragedia vial en Ruta 20: falleció un joven de Urdinarrain luego de varios días internado

Tragedia vial en Ruta 20: falleció un joven de Urdinarrain luego de varios días internado

Incendio forestal de gran magnitud en zona rural del departamento Tala

Incendio forestal de gran magnitud en zona rural del departamento Tala

Granja Tres Arroyos saldará la deuda salarial a trabajadores el 13 de febrero

Granja Tres Arroyos saldará la deuda salarial a trabajadores el 13 de febrero

Comenzaron con el cobro del peaje en ruta 12

Comenzaron con el cobro del peaje en ruta 12

Dejanos tu comentario