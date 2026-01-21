Javier Milei en Davos: "El capitalismo de libre empresa genera una gran tasa de crecimiento"

"La política económica debería dedicarse a remover las trabas artificiales que dificultan el proceso empresarial", dijo Javier Milei en Davos, en relación al reforma laboral

"La política económica debería dedicarse a remover las trabas artificiales que dificultan el proceso empresarial", dijo Javier Milei en Davos, en relación al reforma laboral

El presidente Javier Milei habló este miércoles en el Foro Internacional de Davos sobre la situación de la Argentina. "Estoy aquí frente a ustedes para decirles de modo categórico que (Nicolás) Maquiavelo ha muerto. Durante años se nos deformó el pensamiento presentándonos un falso dilema al diseñar políticas públicas donde se debía optar entre la eficiencia política en contraposición al respeto de los valores éticos y morales de occidente", arrancó Javier Milei.

Durante su discurso en el Foro de Davos, el cual comenzó con más de una hora de retraso del horario previsto, el libertario destacó: "La oposición entre las dimensiones de eficiencia y justicia es falsa y errónea. Esto es: lo justo no puede ser ineficiente".

Se refirió luego a los "daños aberrantes causados en Venezuela" por la "narcodictadura" encabezada por Nicolás Maduro, "cuyos tentáculos se expandieron por todo nuestro continente" y apuntó contra el socialismo. "Es necesario impulsar ideas de la libertad", marcó durante su exposición en el Foro de Davos y afirmó: "La defensa del sistema capitalista debe estar basada en su virtud ética y moral. No basta con que el sistema sea productivo, el capitalismo de libre empresa es el único sistema que es justo".

El presidente Javier Milei afirmó que "el capitalismo de libre empresa genera una gran tasa de crecimiento" y es "el único sistema justo y eficiente". El libertario destacó "el derecho a la propiedad y el principio de no agresión contra otro ser humano, que incluye la agresión física o cualquier amenaza del uso de la fuerza". Además, planteó que "la defensa del sistema capitalista debe estar basada en su virtud ética y moral".

Luego habló de la reforma laboral que intenta llevar adelante en Argentina: "El rol de las instituciones es favorecer el descubrimiento empresarial" y para eso debe dedicarse a "remover trabas artificiales" que dificultan ese proceso, porque "lo verdaderamente importante es expandir al máximo la frontera de producción".

"El marco institucional adecuado es el que favorezca el descubriendo empresarial y la coordinación. La política económica debería dedicarse a remover las trabas artificiales que dificultan el proceso empresarial y los intercambios voluntarios", indicó Milei durante su exposición en el Foro de Davos.

En ese marco, el Presidente consideró que "todo ser humano tiene derecho a apropiarse los resultados de su creatividad empresarial". "El capitalismo de libre empresa no solo es justo sino eficiente y genera mayor tasa de crecimiento", agregó.

Contra la política

El presidente Javier Milei consideró que "los políticos deben dejar de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor" y consideró que "todos los temores asociados a escenarios distópicos son una tontería". "No hay motivos que justifiquen la intervención. De hecho, la intervención es una violación del derecho de propiedad, por lo que al castigar los beneficios el crecimiento potencial de la economía cae. Por ende, la intervención y la regulación son dinámicamente ineficientes".

"América faro de luz que vuelva a encender occidente"

Al cierre de su discurso en el Foro Mundial de Davos, el presidente Javier Milei transmitió "buenas noticias" porque en 2026 "el mundo ha comenzado a despertar" de la mano de "América, donde renacen las ideas de la libertad y será el faro de luz que vuelva a encender todo occidente".

Así lo afirmó tras recordar que en 2024 había advertido que occidente "está en peligro fruto de haber abrazado el wokismo" y que en 2025 denunció los "parásitos mentales que sembró la izquierda". "Tenemos por delante un futuro mejor, pero existe si volvemos a las raíces de occidente, a las ideas de la libertad", completó el Presidente.