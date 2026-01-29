Despiden a un joven médico entrerriano que murió en Santa Fe

En las redes despiden a un joven médico que fue hallado sin vida en barrio Sur de Santa Fe. Era Manuel Protto, de 29 años, oriundo de Federal.

En las últimas horas se confirmó la identidad del joven médico que fue encontrado sin vida en la noche del martes en barrio Sur, en la ciudad de Santa Fe. Se trata del médico Manuel Protto, de 29 años y oriundo de la localidad entrerriana de Federal, quien trabajaba en el hospital José María Cullen. El martes estaba cumpliendo con sus funciones y, sin previo aviso, se retiró del nosocomio, siendo que su guardia concluía recién en la mañana del miércoles.

Antes de la medianoche, su cuerpo sin vida fue hallado en la intersección de 3 de Febrero y Francia de esa localidad. La noticia enluta a la comunidad de Federal de donde era oriundo el joven profesional, cuyos restos serán inhumados esta mañana en su ciudad natal.

investigación

Según consignó Federal al Día, las causas del fallecimiento no fueron confirmadas y permanecen bajo investigación, a la espera de los resultados de las pericias correspondientes.

El cuerpo fue hallado frente al edificio donde estaba el departamento en el que residía Protto quien, según las primeras evaluaciones, habría sufrido lesiones compatibles con una caída desde altura.

Trabajó personal Criminalístico de la PDI, peritos y forenses. Desde la investigación no descartaron ninguna hipótesis. En las redes sociales, amigos y colegas lo despidieron con pesar y mensajes de acompañamiento a sus familiares.

“Las despedidas son difíciles, pero nos quedamos con el consuelo de haber compartido momentos inolvidables contigo. ¡Gracias por tanto! Dr Manuel Protto Excelente colega y profesional”, expresaron desde el hospital Cullen donde se desempeñaba el profesional.