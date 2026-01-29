Incendio forestal de gran magnitud en zona rural del departamento Tala Un incendio forestal de gran magnitud se registró este miércoles por la noche en la zona rural del departamento Tala, cerca del Club de Viro. 29 de enero 2026 · 08:06hs

En las últimas horas se registró un incendio forestal de importantes dimensiones en una zona rural del departamento Tala, en inmediaciones del Club de Viro. El foco ígneo registrdo la noche del miércoles generó preocupación entre los vecinos debido a la intensidad de las llamas y la amplia extensión del área afectada.

Según la información recabada hasta el momento, en el lugar trabajaron dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Rosario del Tala, con el apoyo de efectivos provenientes de la localidad de Maciá, quienes realizaron intensas tareas para contener el avance del fuego.

Rápida intervención de bomberos evitó propagación de incendio en local gastronómico de Paraná Despiden a un joven médico entrerriano que murió en Santa Fe

Incendio forestal en Tala LEER MÁS: Diamante: incendio de gran magnitud afecta a la reserva natural Tierra Chaná Imágenes enviadas por testigos dan cuenta de un foco activo de gran magnitud, con llamas visibles a considerable distancia. No obstante, según consignó Radio Vida Maciá, las autoridades no han confirmado oficialmente si el incendio fue controlado en su totalidad ni si se registraron daños materiales o personas afectadas.