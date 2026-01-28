Parricidio en Diamante: se conoció la identidad de la víctima y su hijo prófugo

Un parricidio conmociona al departamento Diamante. Luis Berón, de 53 años, fue asesinado de un disparo de arma de fuego y el principal sospechoso es su hijo, Luis, de 22 años, quien tras el crimen se dio a la fuga por una extensa isla de aproximadamente 7.000 hectáreas.

El episodio ocurrió en la isla Puesto 3, ubicada en jurisdicción de la provincia de Entre Ríos. Desde las primeras horas de este miércoles, personal policial y de Prefectura Naval Argentina intensifica la búsqueda del joven acusado, mientras que buzos especializados rastrean el río Paraná para hallar el cuerpo de la víctima.

Marcelo Celis, jefe de la Departamental Diamante de Policía, brindó detalles sobre la investigación en declaraciones a UNO, que se encuentra en una etapa inicial: "Llevamos pocas horas de haber sido anoticiados del suceso. Tomamos conocimiento en las primeras horas de anoche. El lugar donde esto ocurre es la isla Puesto el Tres. Esto queda a la altura del kilómetro 463 del río Paraná. geográficamente es un lugar bastante próximo a Puerto Gaboto (Santa FE), pero en la orilla opuesta. Esto ocurre en jurisdicción de la provincia de Entre Ríos, en una isla que compone el Pre Delta del departamento Diamante. Allí habría ocurrido un altercado entre un padre y un hijo. Según lo que se pudo recabar, el hijo ultima con un disparo de arma de fuego al papá y este hombre habría caído al curso de agua".

Islas Diamante Según la policía, el homicidio ocurrió en una isla frente a Puerto Gaboto (Santa Fe).

Búsqueda

Celis explicó que tras el ataque, el joven escapó hacia el interior del territorio insular. "Posteriormente el joven se da a la fuga hacia el interior de la isla. Desde anoche tenemos desplegado personal de la Jefatura de Diamante. Tenemos dos horas de navegación desde Diamante para llegar a este sitio, que es una isla de importantes proporciones de más de 7.000 hectáreas. Así que tenemos por un lado la búsqueda del prófugo, en la que está trabajando personal terrestre de jefatura de Diamante junto con la Dirección General de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos, con el apoyo de drones de nuestra institución; y por otro lado tenemos trabajando con embarcaciones a personal de buzos de búsqueda de la policía, intentando rescatar el cuerpo de esta persona que desapareció de la superficie del agua", dijo a UNO.

En el lugar del hecho intervino personal especializado junto a la fiscal de turno: "Personal de nuestra División de Investigaciones y de Policía Científica se trasladaron anoche junto con la fiscal en turno del Ministerio Público Fiscal de Diamante para realizar todo el relevamiento pericial y las incautaciones de los diferentes elementos probatorios que quedaron en el lugar, entre eso algunas armas de fuego y una de ellas este podría ser el arma utilizada en este luctuoso hecho".

Finalmente, el jefe policial confirmó que existen testigos y que el operativo continúa en condiciones complejas. "Hay testigos que han dado cuenta a las autoridades de lo que había ocurrido. Estamos trabajando en un lugar distante de la ciudad de Diamante. Por el momento se está trabajando intensamente con un despliegue importante en una zona muy espesa de vegetación de monte bajo, con importantes pajonales y bañados, para tratar de dar con esta persona prófuga".