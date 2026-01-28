Uno Entre Rios | Policiales | Diamante

Homicidio en zona de islas de Diamante: la víctima cayó al río y está desaparecida

Un hombre fue asesinado por su hijo de un disparo en una isla del río Paraná, cayó al río y permanece desaparecido. La Policía busca al autor del crimen.

28 de enero 2026 · 08:25hs
Según la policía

Según la policía, el homicidio ocurrió en una isla frente a Puerto Gaboto (Santa Fe).

Un hombre fue asesinado de un disparo de arma de fuego por su hijo y cayó al río Paraná durante la noche del miércoles en la zona conocida como La Boya, en el área de islas correspondiente al Puesto N° 3, dentro de la jurisdicción de la Jefatura Departamental Diamante. El cuerpo aún no fue localizado y se despliega un intenso operativo de búsqueda.

El jefe de la Departamental Diamante, Mario Celis, confirmó el parricidio y brindó detalles sobre lo ocurrido. “Lo que pudimos adelantar es que lamentablemente anoche, a primeras horas de la noche, hemos tomado conocimiento de un lamentable suceso en jurisdicción de islas de nuestro departamento. Ha ocurrido un homicidio. Desde anoche tenemos personal de la Jefatura en el lugar realizando tareas de relevamiento pericial, como así también la búsqueda del autor”, expresó al programa radial Diamante FM 95.7.

Isla Diamante busqueda

El lugar del hecho

Según los primeros elementos reunidos por los investigadores, la víctima habría muerto como consecuencia de un disparo de arma de fuego efectuado presuntamente por su propio hijo, un joven que se dio a la fuga tras el episodio y es intensamente buscado por la Policía. “El hecho ocurrió en la Isla Puesto N° 3, a la altura del kilómetro 463 del río Paraná, frente o a la altura de Puerto Gaboto (Santa Fe)”, precisó Celis.

De acuerdo a la información recabada, al menos un testigo presencial observó lo sucedido y dio aviso inmediato a las autoridades. Tras recibir el disparo, el hombre cayó al agua y desde ese momento permanece desaparecido.

Desde la Jefatura Departamental Diamante indicaron que se montó un amplio operativo de búsqueda que incluye drones y la intervención de buzos tácticos especializados, mientras continúan las tareas investigativas para dar con el presunto autor del homicidio.

