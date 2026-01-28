Uno Entre Rios | Policiales | parricidio

Detuvieron al presunto autor del parricidio en Diamante

En la localidad santafesina de San Lorenzo fue aprehendido Luis Berón, de 22 años, principal sospechoso del parricidio en la Ciudad Blanca.

28 de enero 2026 · 18:31hs
Detuvieron al presunto autor del parricidio en Diamante. El acusado, Luis Berón (de 22 años) fue aprehendido en la ciudad santafesina de San Lorenzo, sobre la vía pública, con intervención de la Policía de Investigaciones y de la Unidad Regional XVII de Santa Fe.

El joven era intensamente buscado al ser señalado como el autor del crimen de su padre, Luis Quique Berón (de 53 años), quien fue ultimado de un disparo de el martes por la noche. Tras el hecho de sangre, principal sospechoso se dio a la fuga internándose en una extensa isla de aproximadamente 7.000 hectáreas, ubicada a la altura del kilómetro 463 del río Paraná, frente a Puerto Gaboto, en jurisdicción de Entre Ríos.

Amplio operativo policial

Desde las primeras horas del día del miércoles, la Policía de Entre Ríos desarrolló un amplio operativo en zona de Isla “Puesto el 3” sobre el río Paraná en el Departamento Diamante con el fin de dar con una persona prófuga luego de ser sindicado como autor del delito de “Homicidio agravado por el vínculo”.

Las tareas de exploración consistieron en rastrillaje terrestre de la extensa proporción isleña por personal policial de Jefatura Diamante, Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, inspección desde embarcaciones, y sobrevuelo de vehículos aéreos no tripulados (drones) de la Dirección General de Investigaciones. Dándose por concluidos los trabajos luego del mediodía, al descartarse la presencia del buscado.

Asimismo tuvieron intervención Buzos de Búsqueda de la Compañía de Operaciones Especiales de la Policía entrerriana quienes realizaron inmersiones para tratar de hallar el cuerpo desaparecido de la víctima Luis Berón (53), sin resultados hasta el momento.

En simultáneo se iniciaron comunicaciones con la Policía de la vecina provincia de Santa Fe, a los fines se amplíe la localización en el margen opuesto del río. Esto arrojó resultados favorables, ya que fue capturado Luis Berón (22) sobre la vía pública en la ciudad de San Lorenzo, con intervención de agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), y también Unidad Regional XVII de esa institución.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Diamante se continúan las comunicaciones judiciales respectivas y reunión de elementos probatorios; mientras se mantienen acciones con el interés de concretar el hallazgo de la víctima, prosiguiéndose con diversas diligencias al respecto.

