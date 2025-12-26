Uno Entre Rios | El País | Cristina Fernández

Parte médico: Cristina Fernández continuará en recuperación tras la cirugía

El nuevo parte médico señaló que Cristina Fernández evoluciona favorablemente tras la cirugía, pero seguirá internada por un íleo postoperatorio.

26 de diciembre 2025 · 14:22hs
El nuevo parte médico de la ex presidenta Cristina Fernández informó que continúa evolucionando favorablemente del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. No obstante, seguirá internada debido a un íleo postoperatorio, una complicación frecuente en la que el intestino no logra recuperar su funcionamiento normal.

Según el informe, la ex mandataria permanece internada con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso. Hasta el momento, no presentó fiebre.

Además, los profesionales señalaron que continúa con dieta líquida, sin poder avanzar aún hacia alimentos sólidos. De acuerdo con la indicación médica, permanecerá en la clínica hasta que su estado general permita una evolución favorable.

Cristina Fernández ingresó al Sanatorio Otamendi el sábado, luego de haber experimentado desde el viernes intensos dolores abdominales. Ante esa situación, sus médicos personales recomendaron su traslado inmediato al centro de salud, donde fue intervenida quirúrgicamente de urgencia tras confirmarse el diagnóstico.

El primer parte médico destacó una evolución positiva tras la operación. En los informes posteriores no se registró la aparición de nuevos síntomas ni complicaciones adicionales.

