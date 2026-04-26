Sturzenegger amenaza con echar al 85% del personal del SMN

Según el ministro Federico Sturzenegger, la estructura actual del SMN revela una desproporción llamativa entre el personal de apoyo y el cuerpo profesional.

El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sacudió las redes sociales al exponer lo que describe como una "historia increíble" de ineficiencia tecnológica en el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ).

Según el funcionario, el organismo opera bajo un esquema que parece haberse detenido en el tiempo, priorizando procesos manuales por sobre la automatización que hoy es estándar global.

"Mucho personal, poca tecnología"

La estructura actual del SMN, de acuerdo con los datos presentados por el ministro, revela una desproporción llamativa entre el personal de apoyo y el cuerpo profesional:

Dotación: Unas 1.000 personas en total.

Especialistas: Solo 20 meteorólogos.

Infraestructura: Aproximadamente 100 estaciones meteorológicas, muchas con más de 50 años de antigüedad. Embed LA INCREIBLE HISTORIA DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL (SMN). La semana pasada hubo varias notas en medios sobre el SMN. Es una historia increíble que vale la pena contar. Te vas a sorprender (o no). Veamos.



El SMN cuenta con unas 100 estaciones meteorológicas distribuidas a… pic.twitter.com/7QwbA12IOH — Fede Sturzenegger (@fedesturze) April 26, 2026

Lo que más resalta en el relato es el método de recolección de datos. En plena era de satélites y Big Data, el SMN todavía dependería de operadores que anotan mediciones en planillas de papel. Luego, esa información se vuelca en un sistema operativo DOS (tecnología de los años 80) para ser enviada a los meteorólogos.

El costo

Sturzenegger plantea que este modelo no solo es obsoleto, sino extremadamente costoso: "Los sueldos de esas 7 personas [por estación] permiten pagar una estación moderna (la mejor disponible a nivel mundial) que transmite esos datos en tiempo real y sin necesidad de personal alguno".

El ministro sostiene que el organismo podría funcionar con mayor precisión y un presupuesto significativamente menor, operando con unas 150 personas en lugar de las 1.000 actuales, si se aplicara una modernización drástica.