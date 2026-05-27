Agustín Destribats, un referente del tapiz visitó Paraná

Un referente de la lucha grecorromana en el país estuvo en Paraná y compartió sus conocimientos en las instalaciones del Club Atlético Estudiantes. Se trata de Agustín Destribats, quien fuera campeón Panamericano y medalla de bronce en el mundial de la disciplina.

Además, estuvo presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (celebrados en 2021 por la pandemia de Covid-19), siendo el primer luchador Albiceleste en participar en una cita olímpica desde Atlanta 1996.

El Titán Destribats, de 28 años, fue invitado por los integrantes de la Escuela Integral de Lucha del CAE, y el pasado lunes brindó una clínica de Wrestling, a la que asistieron luchadores locales.

Agustín Destribats dio detalles de la clínica brindada

Tras la enriquecedora clase, el olímpico recibió a UNO.

“Estoy muy contento por estar en Paraná –contó–. El seminario trató de técnicas y otras cuestiones que les pueden servir a los chicos para sumar conocimientos que le permitan elevar su nivel de lucha”.

Además, explicó que su visita a la capital entrerriana se debió a que “me contactaron los chicos de la escuela de lucha del club Estudiantes, preguntándome si tenía algunos días libres para poder dictar el seminario. Como el domingo estuve en Concordia, aproveché el viaje y me hice un tiempo para venir a Paraná”.

Pese a que el lunes fue feriado, poco le importó al avezado deportista, quien no dudó en hacerse un tiempo para brindar la jornada de aprendizaje: “A mi me encanta la lucha y quiero que la disciplina en nuestro país crezca, y para eso deben mejorar sus representantes. Por eso, cada vez que puedo, estoy dispuesto a ayudar a los luchadores”.

destribats Víctor Ludi/UNO

Próximos objetivos y reflexión sobre la lucha grecorromana

Dejando de lado lo que fue la clínica en la entidad Albinegra, Agustín contó cuáles son los próximos objetivos para su carrera: “Sigo perteneciendo a la Selección Nacional, por lo que este año tendremos los Juegos Sudamericanos en Santa Fe y luego estará el campeonato mundial en Kazajistán. El año que viene serán los Juegos Panamericanos y el clasificatorio para los Juegos Olímpicos de 2028”.

Por otra parte, Destribats reflexionó sobre lo que les toca vivir a los luchadores argentinos: “este deporte es amateur y tampoco es muy popular en este país, por lo que todo lo hacemos a pulmón, con mucho esfuerzo y dedicación. Además de tener que dar el ciento por ciento adentro del colchón, debemos buscar por nuestros propios medios para poder viajar y competir. En mi caso, como formo parte de la Selección Nacional, al viaje me los paga el Enard, que actualmente está un poco complicado, pero no es la realidad de todos”.

“Este un problema que siempre tuvo el deportista amateur en Argentina –prosiguió–. Yo competí en muchos países y tuve la oportunidad de relacionarme con deportistas de distintos lados del mundo, los cuales muchos sólo tienen que llegar a la colchoneta, entrenarse y volver a su casa, porque saben que la Federación les va a conseguir los pasajes para el viaje o un equipo médico por si se lesionan. Pero desde chicos los argentinos sabemos cómo son las cosas, forjamos nuestro carácter en base a saber remarla y creo que muchas veces esa pasión hace que dejemos todo de nosotros a pesar de no contar con las condiciones adecuadas”.

agustín destribats Agustín Destribats fue campeón Panamericano, bronce en el Mundial y compitió en Tokio 2020. Víctor Ludi/UNO

Además, recordó cómo fueron sus inicios en la disciplina, épocas en la que era todo cuesta arriba: “a mí también me pasó de tener que remarla en dulce de leche desde chiquito. Con mi entrenador y mi familia buscábamos apoyo, vendíamos rifas y otras cosas para recaudar fondos. Después, cuando llegaron los resultados importantes, la cosa se puso un poco más fácil ya que la gente importante empezó a acompañar. Creo que debería cambiar la ecuación y que en lugar de apoyar cuando llegan arriba, deberían hacerlo durante el desarrollo para que sean más los que lleguen. Con la Comisión de Atletas Argentinos a la cual pertenezco, presentamos un proyecto en el congreso para darle más apoyo al deporte amateurs”.

Para concluir la nota, Agustín Destibats habló del nivel de la lucha en Argentina, asegurando que: “a nivel continental estamos en los últimos puestos, ni que hablar a nivel mundial. Sí tenemos ciertas personas que se destacan, pero nos hace falta fomentar el semillero, que es la base para el futuro. Hay muchos chicos con buenas condiciones que terminan abandonando el deporte porque su familia no tiene los fondos necesarios o, llegado el momento, deben inclinarse por el trabajo o el estudio”.