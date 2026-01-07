Un apostador se quedó este miércoles con el pozo de la modalidad de La Segunda del Quini 6. El ganador, natural de Capital Federal, se hizo acreedor de $1.804.766.386,50. En tanto que en el Siempre Sale hubo 34 ganadores y cada uno se llevó $9.043.974. Dos son de Entre Ríos.
Quini 6: un apostador se hizo millonario con La Segunda
Este miércoles, en un nuevo sorteo del Quini 6, un apostador se hizo millonario en la modalidad La Segunda: se quedó con la suma de $1.804.766.386,50.
Por otra parte, desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 10.100 millones de pesos.
LEER MÁS: Los Quini 6 quedaron vacantes y el próximo sorteo pondrá en juego casi 9.700 millones de pesos
Todos los sorteos del Quini 6
En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron el 29-40-39-04-09-27. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo un total de $4.542.920.093.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 32-17-11-26-20-29. Hubo un solo ganador con todos los aciertos y se llevó $1.804.766.386,50. Es oriundo de Capital Federal.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 13-05-16-39-35-32. El pozo también quedó vacante y para el del domingo habrá en juego $3.386.931.424.
En el Siempre Sale salieron los siguientes números: 12-33-36-30-07-19. Aquí hubo 34 ganadores y cada uno se lleva $9.043.974. Dos de los favorecidos son entrerrianos.