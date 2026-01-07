Uno Entre Rios | El País | Quini 6

Quini 6: un apostador se hizo millonario con La Segunda

Este miércoles, en un nuevo sorteo del Quini 6, un apostador se hizo millonario en la modalidad La Segunda: se quedó con la suma de $1.804.766.386,50.

7 de enero 2026 · 21:47hs
Un apostador se hizo millonario en la modalidad La Segunda del Quini 6. 

Un apostador se hizo millonario en la modalidad La Segunda del Quini 6. 

Un apostador se quedó este miércoles con el pozo de la modalidad de La Segunda del Quini 6. El ganador, natural de Capital Federal, se hizo acreedor de $1.804.766.386,50. En tanto que en el Siempre Sale hubo 34 ganadores y cada uno se llevó $9.043.974. Dos son de Entre Ríos.

Por otra parte, desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 10.100 millones de pesos.

El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo.

Los Quini 6 quedaron vacantes y el próximo sorteo pondrá en juego casi 9.700 millones de pesos

Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego este domingo.

Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

LEER MÁS: Los Quini 6 quedaron vacantes y el próximo sorteo pondrá en juego casi 9.700 millones de pesos

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron el 29-40-39-04-09-27. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo un total de $4.542.920.093.

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 32-17-11-26-20-29. Hubo un solo ganador con todos los aciertos y se llevó $1.804.766.386,50. Es oriundo de Capital Federal.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 13-05-16-39-35-32. El pozo también quedó vacante y para el del domingo habrá en juego $3.386.931.424.

En el Siempre Sale salieron los siguientes números: 12-33-36-30-07-19. Aquí hubo 34 ganadores y cada uno se lleva $9.043.974. Dos de los favorecidos son entrerrianos.

Quini 6 apostador Millonario La Segunda
Noticias relacionadas
el tren rosario?buenos aires cambia su cabecera y ahora tardara mas que en 1899

El tren Rosario–Buenos Aires cambia su cabecera y ahora tardará más que en 1899

Con montos actualizados de AUH y Tarjeta Alimentar, ANSES habilita en enero ingresos que superan los $630.000 para algunos grupos familiares. Quiénes cobran

Anses: AUH y Tarjeta Alimentar con montos actualizados

Rutas 12 y 14: Autovía del Mercosur dio a conocer las tarifas del peaje.

Desde hoy se cobra peaje en rutas 12 y 14: Autovía del Mercosur dio a conocer las nuevas tarifas

Excarcelaron a los presuntos testaferros de Edgardo Kueider en la causa por lavado.

Excarcelaron a los presuntos testaferros de Edgardo Kueider en la causa por lavado

Ver comentarios

Lo último

Un sector de Entre Ríos en alerta por lluvias y tormentas para este jueves y viernes

Un sector de Entre Ríos en alerta por lluvias y tormentas para este jueves y viernes

Gimena Bordet salió de Terapia Intensiva y sigue mejorando en un hospital de Brasil

Gimena Bordet salió de Terapia Intensiva y sigue mejorando en un hospital de Brasil

Nicolás Cavigliasso logró su primer triunfo de etapa

Nicolás Cavigliasso logró su primer triunfo de etapa

Ultimo Momento
Un sector de Entre Ríos en alerta por lluvias y tormentas para este jueves y viernes

Un sector de Entre Ríos en alerta por lluvias y tormentas para este jueves y viernes

Gimena Bordet salió de Terapia Intensiva y sigue mejorando en un hospital de Brasil

Gimena Bordet salió de Terapia Intensiva y sigue mejorando en un hospital de Brasil

Nicolás Cavigliasso logró su primer triunfo de etapa

Nicolás Cavigliasso logró su primer triunfo de etapa

Victoria: marcha de antorchas para pedir justicia por las mujeres fallecidas en un incendio

Victoria: marcha de antorchas para pedir justicia por las mujeres fallecidas en un incendio

Quini 6: un apostador se hizo millonario con La Segunda

Quini 6: un apostador se hizo millonario con La Segunda

Policiales
Chajarí: falleció la joven que había sobrevivido al trágico accidente en la Ruta 14

Chajarí: falleció la joven que había sobrevivido al trágico accidente en la Ruta 14

Gresca entre tarjeteros: ¿Están esperando que mate a mi hermana?

Gresca entre tarjeteros: "¿Están esperando que mate a mi hermana?

Murió un joven motociclista en Paraná y su familia pide colaboración para el sepelio

Murió un joven motociclista en Paraná y su familia pide colaboración para el sepelio

No fue un accidente, fue un homicidio: desgarrador testimonio tras la muerte de dos mujeres en Victoria

"No fue un accidente, fue un homicidio": desgarrador testimonio tras la muerte de dos mujeres en Victoria

Ataque a adolescentes en calle República de Siria: dos menores detenidos en Copnaf

Ataque a adolescentes en calle República de Siria: dos menores detenidos en Copnaf

Ovación
Nicolás Cavigliasso logró su primer triunfo de etapa

Nicolás Cavigliasso logró su primer triunfo de etapa

Maratón de Reyes: comenzó el retiro de kits y ultiman detalles para la gran cita deportiva en Concordia

Maratón de Reyes: comenzó el retiro de kits y ultiman detalles para la gran cita deportiva en Concordia

Ferro de San Salvador se bajó de la Liga Federal

Ferro de San Salvador se bajó de la Liga Federal

Jugadora de rugby de Concordia necesita ayuda para una cirugía de hombro

Jugadora de rugby de Concordia necesita ayuda para una cirugía de hombro

Máxima Duportal, nuevamente convocada para Las Leoncitas

Máxima Duportal, nuevamente convocada para Las Leoncitas

La provincia
Un sector de Entre Ríos en alerta por lluvias y tormentas para este jueves y viernes

Un sector de Entre Ríos en alerta por lluvias y tormentas para este jueves y viernes

Gimena Bordet salió de Terapia Intensiva y sigue mejorando en un hospital de Brasil

Gimena Bordet salió de Terapia Intensiva y sigue mejorando en un hospital de Brasil

Victoria: marcha de antorchas para pedir justicia por las mujeres fallecidas en un incendio

Victoria: marcha de antorchas para pedir justicia por las mujeres fallecidas en un incendio

El EPRE aprobó el nuevo cuadro tarifario eléctrico para enero de 2026

El EPRE aprobó el nuevo cuadro tarifario eléctrico para enero de 2026

El Ministerio de Salud reiteró recomendaciones ante mordeduras de serpientes

El Ministerio de Salud reiteró recomendaciones ante mordeduras de serpientes

Dejanos tu comentario