Quini 6: un apostador se hizo millonario con La Segunda

Este miércoles, en un nuevo sorteo del Quini 6, un apostador se hizo millonario en la modalidad La Segunda: se quedó con la suma de $1.804.766.386,50.

Un apostador se hizo millonario en la modalidad La Segunda del Quini 6.

Un apostador se quedó este miércoles con el pozo de la modalidad de La Segunda del Quini 6. El ganador, natural de Capital Federal, se hizo acreedor de $1.804.766.386,50. En tanto que en el Siempre Sale hubo 34 ganadores y cada uno se llevó $9.043.974. Dos son de Entre Ríos.

Por otra parte, desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 10.100 millones de pesos.

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron el 29-40-39-04-09-27. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo un total de $4.542.920.093.

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 32-17-11-26-20-29. Hubo un solo ganador con todos los aciertos y se llevó $1.804.766.386,50. Es oriundo de Capital Federal.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 13-05-16-39-35-32. El pozo también quedó vacante y para el del domingo habrá en juego $3.386.931.424.

En el Siempre Sale salieron los siguientes números: 12-33-36-30-07-19. Aquí hubo 34 ganadores y cada uno se lleva $9.043.974. Dos de los favorecidos son entrerrianos.