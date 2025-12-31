Uno Entre Rios | El País | Quini 6

Los Quini 6 quedaron vacantes y el próximo sorteo pondrá en juego casi 9.700 millones de pesos

Se informó desde la Loteria de Santa Fe que ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles.

31 de diciembre 2025 · 19:39hs
Ningún apostador logró quedarse con los importantes pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo realizado este miércoles, por lo que las expectativas se renuevan de cara al próximo domingo. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, como consecuencia de los pozos vacantes, en el próximo sorteo habrá en juego un total de 9.700 millones de pesos, una de las cifras más altas de los últimos tiempos.

En la modalidad Tradicional, los números que salieron sorteados fueron 38 – 05 – 13 – 22 – 43 – 40. Sin embargo, no se registraron ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo principal quedó vacante y se acumula para el próximo sorteo, donde se pondrán en juego 4.067.524.708 pesos.

Por su parte, en La Segunda, los números favorecidos fueron 36 – 44 – 28 – 13 – 32 – 12. Al igual que en el Tradicional, no hubo apostadores que lograran acertar la combinación completa, por lo que el pozo se incrementó y para el próximo domingo se sortearán 1.329.371.001 pesos.

En tanto, en la modalidad La Revancha, salieron los números 40 – 31 – 12 – 21 – 08 – 36. Tampoco se registraron ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo quedó vacante y se acumula para el próximo sorteo, cuando habrá en juego 2.572.982.064 pesos.

La única modalidad que tuvo ganadores fue Siempre Sale, el sorteo que premia a quienes acierten seis, cinco o cuatro números. En esta oportunidad, los números sorteados fueron 36 – 01 – 15 – 28 – 39 – 21. Hubo 20 ganadores, todos con cinco aciertos, y cada uno se llevará un premio de 14.528.362,50 pesos.

Finalmente, en el Pozo Extra, se registraron 374 ganadores, quienes percibirán 347.593,58 cada uno pesos.

Con estos resultados, el Quini 6 vuelve a generar gran expectativa entre los apostadores de todo el país, ya que el próximo sorteo promete premios millonarios que podrían cambiar la vida de quien logre acertar la combinación ganadora.

¿Cómo funciona el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de la lotería de Santa Fe en el que los jugadores eligen 6 números entre el 00 y el 45. Cada sorteo tiene varias modalidades: Tradicional, Revancha, Siempre Sale, y Pozo Extra. Los premios se dividen entre los ganadores de cada categoría y los pozos suelen acumularse si no hay ganadores.

