Quini 6: otra vez los pozos millonarios quedaron vacantes

Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego en la noche de este domingo. En cambio, en el Siempre Sale hubo 17 ganadores.

Los principales pozos del Quini 6 quedaron vacantes en el sorteo de este miércoles.

En el sorteo que se realizó en la noche de este domingo, ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6. En cambio, en la modalidad Siempre Sale, hubo 17 ganadores y cada uno se hizo acreedor de Cobrarán cada uno $20.147.344,41.

Por otra parte, desde la Lotería de Santa Fe se informó que para el próximo sorteo, a realizarse el miércoles, habrá en juego $11.700.000.000.

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional vieron la luz que los siguientes números: 14-03-39-21-17-42. Aquí ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante por lo que acumula para el próximo sorteo $1.263.379.982.

En tanto que, en el caso de La Segunda, los números favorecidos fueron 29-00-44-01-22-12. Tampoco hubo ganadores y se se acumulan para el miércoles $2.656.204.425.

Por su parte, en la Revancha aparecieron el 02-22-26-20-07-10. Nadie acertó los números y se acumulan $6.567.924.960.

Por último, en el Siempre Sale hubo 17 ganadores que acertaron los cinco siguientes números: 19-26-05-24-43-20. Cobrarán cada uno $20.147.344,41.