Quini 6: nuevamente los pozos millonarios quedaron vacantes

Ningún apostador ganó los pozos millonarios del Quini 6 este miércoles. En cambio, en el Siempre Sale hubo 37 ganadores, ocho son de Entre Ríos.

12 de noviembre 2025 · 21:52hs
Los principales pozos del Quini 6 quedaron vacantes en el sorteo de este miércoles. 

En el sorteo de este miércoles, ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6. En cambio, en la modalidad Siempre Sale, hubo 37 ganadores y cada uno se hizo acreedor de 7.441.168,99. Ocho de ellos son de la provincia de Entre Ríos.

En la modalidad Tradicional vieron la luz los siguientes números: 09-16-45-20-02-38. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasarán para el próximo domingo $1.017.580.142.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 39-38-04-24-19-23. Tampoco hubo ganadores, por lo que en el próximo sorteo habrá en juego $2.410.404.586.

En La Revancha, en tanto, salieron el 28-34-19-37-32-41. El pozo también quedó vacante. Para el venidero domingo se sortearán $6.147.300.708.

Por último, en el Siempre Sale aparecieron el 32-13-22-12-16-00. Hubo 37 ganadores y cada uno se lleva $7.441.168,99. Ocho son de Entre Ríos.

