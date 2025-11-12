En el sorteo de este miércoles, ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6. En cambio, en la modalidad Siempre Sale, hubo 37 ganadores y cada uno se hizo acreedor de 7.441.168,99. Ocho de ellos son de la provincia de Entre Ríos.
Quini 6: nuevamente los pozos millonarios quedaron vacantes
Todos los sorteo del Quini 6
En la modalidad Tradicional vieron la luz los siguientes números: 09-16-45-20-02-38. Aquí no hubo ganadores, por lo tanto, pasarán para el próximo domingo $1.017.580.142.
En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 39-38-04-24-19-23. Tampoco hubo ganadores, por lo que en el próximo sorteo habrá en juego $2.410.404.586.
En La Revancha, en tanto, salieron el 28-34-19-37-32-41. El pozo también quedó vacante. Para el venidero domingo se sortearán $6.147.300.708.
Por último, en el Siempre Sale aparecieron el 32-13-22-12-16-00. Hubo 37 ganadores y cada uno se lleva $7.441.168,99. Ocho son de Entre Ríos.