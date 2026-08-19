River Plate empata contra Independiente Santa Fe por el partido de ida de los octavos

River visita a Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Están 0 a 0 en el segundo tiemo.

River Plate e Independiente Santa Fe igualan 0-0 al término de los 45 minutos iniciales por el cruce de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en El Campín, a 2.640 metros de altura sobre el nivel del mar de la ciudad colombiana de Bogotá .

El Millonario tuvo la primera ocasión con un cabezazo de Lautaro Rivero despejado por el arquero Weibmar Asprilla en los segundos iniciales y Santiago Beltrán se lució para desviar un disparo a quemarropa de Nahuel Bustos , que también fue rechazado por el travesaño.

Gonzalo Montiel sufrió una distensión en el aductor y River no lo tendrá en la ida de la Copa Sudamericana

River vista a Independiente Santa Fe en Colombia por la ida

Tras la pausa de hidratación, el vértigo fue reemplazado por una historia más pareja con ambos equipos repartiéndose la pelota sin llegadas claras a las áreas hasta que Nahuel Bustos estrelló otro tiro en un palo a los 41 minutos.

Minuto a minuto

57 minutos: los centros a las áreas, moneda corriente

River Plate e Independiente Santa Fe intentan generar peligro a través de envíos aéreos sin éxito.

47 MINUTOS: ¡NAHUEL BUSTOS PERDONÓ A RIVER PLATE!

El ex Talleres aprovechó una pérdida en salida del Millonario para quedar mano a mano ante Beltrán y quiso definir por encima del arquero, pero su intento terminó en el techo del arco.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

¡Adicionaron dos minutos!

41 MINUTOS: ¡EL PALO SALVÓ A RIVER PLATE!

Independiente Santa Fe aprovechó una pérdida de Fausto Vera en mitad de cancha para tener una transición rápida resuelta por Nahuel Bustos con un derechazo que rebotó en el caño derecho de Beltrán y se perdió por el fondo.

32 minutos: trámite muy parejo en Bogotá

Ambos equipos se reparten la pelota sin profundidad en las áreas.

22 minutos: pausa de hidratación en Colombia

14 minutos: nueva aparición de Beltrán

El hombre del Millonario controló un tiro a distancia de Nahuel Bustos sin dar rebote.

13 MINUTOS: ¡BELTRÁN Y EL TRAVESAÑO EVITARON EL GOL DE INDEPENDIENTE SANTA FE!

El arquero de River Plate manoteó un disparo a quemarropa de Nahuel Bustos, la pelota pegó en el parante superior y la jugada se diluyó por un fuera de juego posterior.

5 minutos: Hugo Rodallega respondió para los colombianos

El delantero de 41 años ejecutó un remate de media vuelta desde afuera del área que terminó en las manos de Santiago Beltrán.

3 minutos: Lautaro Rivero, primer amonestado

El zaguero central cometió una infracción a destiempo sobre Jáder Obrian y se llevó la cartulina.

1 MINUTO: ¡RIVERO TUVO LA PRIMERA OCASIÓN DE RIVER PLATE!

El defensor se elevó sin marca en el área a la salida de un tiro libre y realizó un cabezazo despejado por el arquero Weibmar Asprilla al córner.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Formación de Santa Fe confirmada

Titulares

(12) Weimar Asprilla

(13) Helibelton Palacios

(18) Emanuel Olivera

(35) Kevin Balanta

(32) Christian Mafla

(16) Daniel Torres

(6) Kilian Toscano

(77) Jader Obrian

(19) Nahuel Bustos

(10) Alexis Zapata

(11) Hugo Rodallega

Suplentes

(30) Emiliano Contreras

(15) Iván Scarpeta

(4) Mateo Puerta

(24) Jeison Angulo

(42) Jhojan Zuñiga

(20) Yilmar Velásquez

(7) Jhojan Torres

(8) Omar Fernández

(42) Cristhian Portocarrero

(14) Luis Palacios

(17) Maximiliano Lovera

(9) Franco Fagúndez

Entrenador: Pablo Repetto

21:15

Formación de River Plate confirmada

Titulares

(41) Santiago Beltrán

(28) Lucas Martínez Quarta

(30) Nicolás Otamendi

(13) Lautaro Rivero

(31) Facundo González

(15) Fausto Vera

(6) Aníbal Moreno

(50) Tobías Andrada

(26) Tomás Galván

(10) Ángel Correa

(19) Rafael Santos Borré

Suplentes

(33) Ezequiel Centurión

(42) Franco Jaroszewicz

(48) Ángel Susano

(43) Valentín Lucero

(44) Lucas Silva

(24) Juan Cruz Meza

(23) Thiago Almada

(25) Lautaro Pereyra

(35) Joaquín Freitas

(52) Jonathan Spiff

Entrenador: Eduardo Coudet

River Plat