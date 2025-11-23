Urdinarrain: un conductor alcoholizado y otro sin licencia produjeron un accidente

En Urdinarrain, dos conductores, uno alcoholizado y otro sin licencia, protagonizaron un siniestro sin heridos, pero con vehículos retenidos por la policía.

En la mañana de este domingo, alrededor de las 9.35, se produjo un siniestro vial en el Acceso Este a Urdinarrain, en Gualeguaychú, que involucró a una camioneta Chevrolet S10 y un automóvil Fiat Palio.

Según confirmaron fuentes oficiales de la comisaría local, el choque no dejó heridos, pero los vehículos de ambos conductores, de 21 años, fueron retenidos.

Datos sobre el accidente en Urdinarrain

El accidente ocurrió a la altura del ingreso a la playa de camiones, en el camino que conduce al parque industrial de la ciudad. Según se informó, al parecer, la camioneta aminoró la marcha al llegar al lomo de burro, el conductor Palio no se percató de la maniobra e impacto contra el vehículo Fiat.

El conductor de la camioneta no poseía licencia de conducir, por lo que su vehículo fue retenido por tránsito municipal. Por otro lado, quien manejaba el Fiat Palio dio positivo en el test de alcoholemia con un resultado de 1,01 g/l, lo que motivó la retención de su vehículo.

Se trabajó con la precaución necesaria del lugar, no obstruyendo los rodados la circulación de la arteria.