Uno Entre Rios | Policiales | Urdinarrain

Urdinarrain: un conductor alcoholizado y otro sin licencia produjeron un accidente

En Urdinarrain, dos conductores, uno alcoholizado y otro sin licencia, protagonizaron un siniestro sin heridos, pero con vehículos retenidos por la policía.

23 de noviembre 2025 · 19:19hs
Un Fiat Palio chocó contra una Chevrolet S10 en Urdinarrain. 

Un Fiat Palio chocó contra una Chevrolet S10 en Urdinarrain. 

En la mañana de este domingo, alrededor de las 9.35, se produjo un siniestro vial en el Acceso Este a Urdinarrain, en Gualeguaychú, que involucró a una camioneta Chevrolet S10 y un automóvil Fiat Palio.

Según confirmaron fuentes oficiales de la comisaría local, el choque no dejó heridos, pero los vehículos de ambos conductores, de 21 años, fueron retenidos.

Un motociclista intentó evadir un control en plaza de Mujeres Entrerrianas, en Paraná y atropelló a un policía

Paraná: motociclista atropelló a un policía en un control

Un vehículo Ford Ecosport con una pareja que viajaba a Brasil debieron ser socorridos por los Bomberos tras volcar en ruta 12, a la altura de Ceibas 

Ruta 12: iban de vacaciones a Brasil y volcaron en Ceibas

LEER MÁS: Federal: un motociclista falleció en un accidente en la Ruta 127

Datos sobre el accidente en Urdinarrain

El accidente ocurrió a la altura del ingreso a la playa de camiones, en el camino que conduce al parque industrial de la ciudad. Según se informó, al parecer, la camioneta aminoró la marcha al llegar al lomo de burro, el conductor Palio no se percató de la maniobra e impacto contra el vehículo Fiat.

El conductor de la camioneta no poseía licencia de conducir, por lo que su vehículo fue retenido por tránsito municipal. Por otro lado, quien manejaba el Fiat Palio dio positivo en el test de alcoholemia con un resultado de 1,01 g/l, lo que motivó la retención de su vehículo.

Se trabajó con la precaución necesaria del lugar, no obstruyendo los rodados la circulación de la arteria.

Urdinarrain conductor alcoholizado licencia accidente
Noticias relacionadas
Una camioneta y una moto colisionaron en Ruta 12, en cercanías del Autódromo de Paraná. El motociclista falleció en el lugar 

Ruta 12: era de San Benito el motociclista fallecido

siniestro vial en la ruta 12: una mujer resulto con lesiones de consideracion

Siniestro vial en la Ruta 12: una mujer resultó con lesiones de consideración

investigan hurto e incendio intencional de un camion en la paz

Investigan hurto e incendio intencional de un camión en La Paz

En los allanamientos, la policía secuestró un Chevrolet Prisma. 

Paraná: se realizaron allanamientos por una estafa en Ramírez

Ver comentarios

Lo último

Gol y tres asistencias de Lionel Messi para el triunfo de Inter Miami

Gol y tres asistencias de Lionel Messi para el triunfo de Inter Miami

Unión Agrarios Cerrito es el campeón de la Liga de Paraná Campaña

Unión Agrarios Cerrito es el campeón de la Liga de Paraná Campaña

Villa Elisa celebró un día lleno de emociones con los adultos mayores

Villa Elisa celebró un día lleno de emociones con los adultos mayores

Ultimo Momento
Gol y tres asistencias de Lionel Messi para el triunfo de Inter Miami

Gol y tres asistencias de Lionel Messi para el triunfo de Inter Miami

Unión Agrarios Cerrito es el campeón de la Liga de Paraná Campaña

Unión Agrarios Cerrito es el campeón de la Liga de Paraná Campaña

Villa Elisa celebró un día lleno de emociones con los adultos mayores

Villa Elisa celebró un día lleno de emociones con los adultos mayores

Tarifa eléctrica: en algunas provincias la luz es seis veces más cara; Entre Ríos está en el puesto 11

Tarifa eléctrica: en algunas provincias la luz es seis veces más cara; Entre Ríos está en el puesto 11

Doblete de Miguel Merentiel: Boca derrota a Talleres 2 a 0

Doblete de Miguel Merentiel: Boca derrota a Talleres 2 a 0

Policiales
Urdinarrain: un conductor alcoholizado y otro sin licencia produjeron un accidente

Urdinarrain: un conductor alcoholizado y otro sin licencia produjeron un accidente

Paraná: motociclista atropelló a un policía en un control

Paraná: motociclista atropelló a un policía en un control

Ruta 12: iban de vacaciones a Brasil y volcaron en Ceibas

Ruta 12: iban de vacaciones a Brasil y volcaron en Ceibas

Ruta 12: era de San Benito el motociclista fallecido

Ruta 12: era de San Benito el motociclista fallecido

Siniestro vial en la Ruta 12: una mujer resultó con lesiones de consideración

Siniestro vial en la Ruta 12: una mujer resultó con lesiones de consideración

Ovación
Doblete de Miguel Merentiel: Boca derrota a Talleres 2 a 0

Doblete de Miguel Merentiel: Boca derrota a Talleres 2 a 0

Gol y tres asistencias de Lionel Messi para el triunfo de Inter Miami

Gol y tres asistencias de Lionel Messi para el triunfo de Inter Miami

Golazo de chilena de Cristiano Ronaldo para el Al Nassr

Golazo de chilena de Cristiano Ronaldo para el Al Nassr

Villa Elisa celebró un día lleno de emociones con los adultos mayores

Villa Elisa celebró un día lleno de emociones con los adultos mayores

Unión Agrarios Cerrito es el campeón de la Liga de Paraná Campaña

Unión Agrarios Cerrito es el campeón de la Liga de Paraná Campaña

La provincia
Regresó la Fragata Libertad y con ella la entrerriana Selena Santana tras una travesía inolvidable

Regresó la Fragata Libertad y con ella la entrerriana Selena Santana tras una travesía inolvidable

Entre Ríos cerró con éxito su participación en la COP30 y gestionó financiamiento directo

Entre Ríos cerró con éxito su participación en la COP30 y gestionó financiamiento directo

Cementerio Parroquial: un campo santo en San Benito

Cementerio Parroquial: un campo santo en San Benito

Luis Nipón Ruíz, un melómano emblemático de la región

Luis Nipón Ruíz, un melómano emblemático de la región

Buscan inculcar valores a través del trabajo en equipo

Buscan inculcar valores a través del trabajo en equipo

Dejanos tu comentario