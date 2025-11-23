Villa Elisa celebró un día lleno de emociones con los adultos mayores.

Uno Entre Rios | Ovación | Villa Elisa

Más de 440 adultos mayores de 18 municipios disfrutaron caminatas, yoga, tai chi, espacios acuáticos y propuestas sociales en el complejo termal.

23 de noviembre 2025 · 21:00hs
Las Termas de Villa Elisa fueron escenario de una multitudinaria jornada recreativa destinada a adultos mayores de toda la provincia, organizada por la Secretaría de Deportes de Entre Ríos como cierre anual de actividades. El encuentro reunió a más de 440 participantes de 18 municipios y dejó un balance ampliamente positivo, tanto por la participación como por el impacto emocional que generó en quienes pudieron disfrutar del día.

La propuesta para los adultos mayores se llevó adelante en el complejo termal de Villa Elisa, donde los participantes accedieron a un espacio de recreación, movimiento y bienestar integral. Caminatas, clases de yoga, sesiones de tai chi, actividades acuáticas y momentos de relajación dentro de las nueve piscinas termales disponibles formaron parte de un programa especialmente diseñado para promover la actividad física y favorecer la socialización en un entorno natural.

El encuentro fue articulado entre la Secretaría de Deportes –a través de la Coordinación de Adultos Mayores– y las autoridades del complejo termal de Villa Elisa, que dispusieron sus instalaciones para garantizar que el grupo pudiera vivir una jornada plena. También se ofrecieron almuerzos variados y saludables en los distintos restaurantes del predio, lo que permitió complementar la propuesta recreativa con un momento gastronómico de disfrute compartido.

Desde la organización, destacaron la masiva participación de delegaciones provenientes de Federación, Concepción del Uruguay, Colonia Elías, Villa Manteros, Ubajay, Los Charrúas, Libertador San Martín, Villa Clara, Crespo, Colón, Primero de Mayo, Hernández, Aranguren, Villa Elisa, María Luisa, Durazno, Comuna Jubileo y Bovril. Muchas de estas personas mayores viajaron por primera vez fuera de sus localidades, lo que dotó a la jornada de un valor adicional.

En diálogo con UNO, la responsable del área de Adultos Mayores de la Secretaría de Deportes, Silvina Alejandra Wiliezko, remarcó que la actividad superó todas las expectativas. “Fue un éxito absoluto. Ver a tantos adultos mayores disfrutando, socializando y expresando felicidad en un lugar tan hermoso fue realmente emocionante. Para muchos fue una experiencia inédita: varios nunca habían salido de su territorio, no conocían las termas ni habían estado en piscinas de agua termal. Se notaba en su actitud, en su gratitud, en las sonrisas que mostraban todo el día”, señaló.

La funcionaria destacó que el compromiso del área está centrado en “activar los derechos de los adultos mayores, visibilizar y poner en valor estas propuestas que promueven una adultez saludable, accesible y con igualdad de oportunidades”. En ese sentido, consideró fundamental sostener el trabajo conjunto con municipios, instituciones y actores comunitarios para garantizar un acompañamiento cercano. “Es nuestra misión trabajar en red, con un Estado presente que se ocupa de los adultos mayores entrerrianos para que tengan un futuro activo y saludable”, afirmó.

Consultada sobre el cierre del año, Wiliezko hizo un balance “altamente positivo”. Aseguró que durante 2025 se mantuvo un ritmo constante de actividades físicas, recreativas y sociales en toda la provincia, lo que permitió sumar cada vez más personas mayores a las prácticas deportivas. “Fue un año muy intenso. Vimos a los grupos con mucha participación y compromiso. Eso impacta directamente en su salud física, en su bienestar emocional y en su calidad de vida”, expresó.

La coordinadora también subrayó la importancia de sostener este tipo de políticas públicas, ya que fomentan vínculos, autonomía y hábitos saludables. “La actividad física, el movimiento y el contacto con otros generan cambios concretos en la vida de los adultos mayores. Es un impacto real, visible, que mejora su día a día”, añadió. En cuanto a lo que viene, adelantó que ya se proyectan nuevas acciones para el año próximo. “Seguramente el año que viene se replicarán jornadas de este estilo y se programarán nuevas propuestas. La idea es seguir creciendo y superar lo realizado”, confirmó.

La jornada en Villa Elisa cerró con muestras de afecto y agradecimientos por parte de profesores, coordinadores y participantes. Para muchos, significó no solo un viaje sino un reencuentro con la actividad física, con sus pares y con un espacio de disfrute que, según remarcaron, “les renovó la energía”. Con la mirada puesta en fortalecer políticas deportivas inclusivas, la Secretaría de Deportes de Entre Ríos culmina así un año cargado de iniciativas destinadas a las personas mayores, consolidando un trabajo que promete ampliarse aún más en la próxima temporada.

