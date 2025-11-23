Uno Entre Rios | Ovación | Cristiano Ronaldo

Golazo de chilena de Cristiano Ronaldo para el Al Nassr

A los 40 años, Cristiano Ronaldo volvió a desafiar el tiempo con una chilena inolvidable. El portugués quedó a 46 tantos de los 1000 en su carrera.

23 de noviembre 2025 · 21:37hs
El Al Nassr volvió a mostrar su poderío en la Liga de Arabia Saudita con un contundente 4-1 ante Al Khaleej, pero todas las miradas terminaron puestas en Cristiano Ronaldo. El portugués coronó la noche con una chilena impecable dentro del área, una acrobacia que elevó aún más el nivel de un equipo que suma nueve victorias en nueve fechas.

A sus 40 años, CR7 volvió a dejar claro que su vigencia no tiene fecha de vencimiento.

Antes de su aparición estelar, el protagonismo había pasado por los pies de João Félix, quien abrió el marcador tras un gol anulado por el VAR y luego asistió a Wesley para el 2-0. El visitante reaccionó con el descuento de Murad Al Hawsawi, pero Sadio Mané estiró la ventaja en el complemento para devolver la tranquilidad al conjunto de Jorge Jesús. La expulsión de Dimitros Kourbelis en tiempo cumplido terminó de inclinar la balanza.

El broche de oro llegó sobre el final: un centro preciso de Nawaf Boushal y una chilena perfecta de Cristiano, que sumó su gol 954 como profesional. El capitán del Al Nassr acumula 10 tantos en lo que va del torneo y sigue de cerca a João Félix, líder de la tabla con 11. La pregunta ahora es inevitable: ¿cuándo el portugués alcanzará la histórica cifra de 1000 goles?

El atacante luso continúa sumando récords en una campaña en la que su liderazgo es determinante para sostener el paso arrollador de su equipo. Cada anotación lo acerca a una marca reservada para los elegidos, y su última obra de arte confirma que sigue compitiendo como en sus mejores años. El desafío de llegar a los 1000 goles está más vivo que nunca.

El golazo de Cristiano Ronaldo

