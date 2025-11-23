Feliciano: encontraron muerto en su celda a un detenido por la Justicia

Matías Nonini, quien estaba detenido en una celda de la Jefatura de Policía de Feliciano, fue hallado muerto en la mañana de este domingo.

Un detenido producto de un procedimiento en el marco de la Ley de Narcomenudeo llevado adelante el viernes último en Feliciano fue hallado sin vida este domingo en una celda de la Jefatura de Policía. Se trata de Matías Viviani Nonini, de 25 años.

De acuerdo a la información que trascendió, la novedad se conoció a las 7.50 de este domingo luego del relevo de la celda en la que se encontraba detenido a disposición de la Justicia. Viviani Nonini se encontraba solo en su celda. Su cuerpo pendía de un trozo de tela.

En la investigación del hecho interviene personal que presta servicios en la Gendarmería Nacional.

Matías Viviani Nonini tenía 25 años y era integrante de una familia oriunda de Chajarí, pero se domiciliaba en la localidad de San José de Feliciano. Si bien se conocieron extraoficialmente el elemento utilizado para su propósito, es materia de investigación como también las pericias que por estas horas se están desarrollando, que se complementarán seguramente con la autopsia del cuerpo del joven fallecido, según publicó el portal Tal Cual Chajarí.

Habrá que establecer si en esa Jefatura había o no cámaras de video vigilancia, un dispositivo elemental -y económico- de prevención y seguridad.

Más detalles del hecho

De acuerdo a lo que había informado la Policía, en las primeras horas del viernes último la Fuerza desplegó un operativo en simultáneo en diferentes sectores de la ciudad de Feliciano, en el marco de una investigación por narcomenudeo.

La intervención coordinada por el Juzgado de Garantías de Feliciano, a cargo del juez Carlos Andrés Pellichero, y la fiscal Gisela Guadalupe Muñiz incluyó siete allanamientos ejecutados de manera conjunta, “logrando un alto nivel de efectividad y una significativa afectación a la actividad ilícita investigada en esa localidad”, según el parte policial.

El operativo contó con la participación del personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, Divisiones de Drogas Peligrosas de Feliciano, Tala, Villaguay, Chajarí, La Paz y Colón, además del Grupo Especial GIA.

Como resultado de los procedimientos, se lograron importantes secuestros, entre ellos: clorhidrato de cocaína, en dosis lista para su venta al consumidor, como así también se localizó marihuana en similar forma; la suma de $202.700 en efectivo; 14 teléfonos móviles; arma de aire comprimido modificada para calibre .22 y cartuchería de ese calibre; 40 cartuchos anti-tumulto; equipamiento tecnológico, como ser una CPU, pendrive, cámaras tipo domo, balanza, HT digitales; también se incautó medicación. Además, se secuestraron un auto y dos motos que eran utilizadas por la organización, reprodujo el portal Entre Ríos Ahora citando a Tal Cual Chajarí.

Tras el resultado también 24 personas identificadas quedando supeditadas a la causa (13 hombres y 11 mujeres), en tanto que el sindicado como el cabecilla, Viviani Nonini, quedó detenido en incomunicado en la Jefatura de Policía de Feliciano, donde este domingo se habría quitado la vida.