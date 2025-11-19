Se viene la Fiesta Provincial Galarza en Navidad

La Fiesta Provincial Galarza en Navidad que se llevará a cabo los días 6 y 7 de diciembre en el Parque Paseo del Ferrocarril. El evento es una tradición que reúne a la comunidad para celebrar el inicio de las festividades navideñas, y su principal objetivo es promover la inserción laboral e inclusión de personas con discapacidad
Los días 6 y 7 de diciembre se llevará a cabo la Fiesta Provincial de Galarza en Navidad. La grilla de actividades.
Este martes se presentó la cuarta edición de la Fiesta Provincial Galarza en Navidad que se llevará a cabo los días 6 y 7 de diciembre en el Parque Paseo del Ferrocarril. El evento es una tradición que reúne a la comunidad para celebrar el inicio de las festividades navideñas, y su principal objetivo es promover la inserción laboral e inclusión de personas con discapacidad, a través del reciclado y reutilización de materiales no degradables, que se emplearán como adornos navideños en espacios públicos y viviendas de la ciudad. En el lanzamiento también estuvieron el secretario de Cultura de la provincia, Julián Stoppello, y el director del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), Diego Velez.
Inclusión en Galarza
El gobernador Rogelio Frigerio se reunió con el intendente de Galarza, Fabián Menescardi, tras el Lanzamiento de la 4° Fiesta Provincial Galarza en Navidad que se hizo en el Museo Casa de Gobierno. El mandatario valoró los alcances de estas actividades en materia de inclusión y generación de empleo para las personas con discapacidad.
Tras la presentación, el mandatario se reunió con Menescardi a quien le transmitió su saludo "a todos los vecinos de Galarza que se están preparando para esta fiesta tan importante para el municipio".
Frigerio dijo que, "además de los festejos, está la generación de empleo, los recursos que se generan por los visitantes y la posibilidad de la inclusión de muchos chicos a través del trabajo. Todo positivo y por eso la ayuda con la que tratamos de colaborar en este emprendimiento que lleva adelante también el intendente con mucha capacidad".
"Esto se logra trabajando en equipo y poniendo cada uno algo para que finalmente esto tenga éxito, la gente esté contenta y vuelva cada año", concluyó.
Grilla artística
La programación de la fiesta contará con la participación especial de dos artistas de renombre nacional: Chaqueño Palavecino y Nahuel Pennisi. Además, el evento incluirá: Pesebre Viviente, Ballets municipales, Coros Renacer y En Son de Paz, Dúo Olivera-Cardoso, Los Galarceños, Lea Vera y su banda, Los Bogado, Grupo Electrógeno, Brisas Inmigrantes, Uriel López, Miguel Figueroa y su Conjunto Amanecer Campero, The Píkwik Club (música irlandesa, desde Santa Fe), Nacho Acevedo (Revelación Juvenil del folclore correntino) y Los Lirios.