Emiliano Stang viaja a Salta con una necesidad

Emiliano Stang, que marcha segundo en el torneo, buscará este fin de semana descontar puntos a su compañero de equipo, Matías Rossi.

El piloto Toyota va por todo en estas dos últimas fechas de la temporada dentro de la categoría de SUV.

Este fin de semana el TC 2000 llega a Salta, donde no corre desde hace siete años y el crespense Emiliano Stang va con la ilusión de seguir prendido en la pelea por el título. El piloto de Toyota es escolta en el torneo y buscará descontar puntos.

Matías Rossi con 187 puntos llega en la cima del certamen, seguido por el piloto entrerriano con 155 unidades. Los dos representantes de la marca japonesa parecen ser los principales candidatos a la corona, cuando restan dos fechas para finalizar la temporada.

No obstante, de manera matemática también aparece con posibilidades Franco Vivian. El piloto de Chevrolet suma 132 unidades y no pierde la chance de darle pelea a los pilotos de Toyota.

El año de Stang con el Corolla Cross fue muy productivo en la primera parte del mismo, ya que venció en la primera fecha de Oberá, en la segunda de Buenos Aires y en la cuarta cita en Concordia.

Además, el entrerriano logró otros podios en finales: fue segundo en 9 de Julio (Fecha 5), en General Roca (Fecha 6), en la 19° Edición 200 Km de Buenos Aires con Antonino García (Fecha 8) y en Mercedes, Uruguay (Fecha 10). El subcampeón Argentino de Fórmula Nacional 2022 y 2023, en su segunda temporada en el TC 2000 dará pelea hasta el final, porque todo puede pasar en un cierre que promete ser muy ajustado.

En la previa a la visita a Salta, donde la categoría va por su octava visita en su historial, el titular del Toyota Gazoo Racing, Darío Ramonda, reveló que los pilotos tendrán libertad para luchar en carrera.

“Se resuelve fácil, lo vamos a resolver fácil: definen ellos en la pista. Sin comprometer nunca. El resultado de Toyota es siempre lo más importante para nosotros, para los pilotos, para el equipo de ingeniería, y para todo el conjunto”, inició.

“Nosotros representamos a Toyota hace muchos años y para nosotros lo importante es que Toyota logre sus objetivos en el TC 2000 con nuestro equipo. Y en ese sentido, creo que se ha hecho un trabajo muy bueno durante todo el año, claramente, por eso estamos llegando en esa condición con nuestros dos pilotos”, aseguró Ramonda.

Emiliano Stang lidera la Copa Rookkie 2025

De todos modos, el año de Stang en la categoría es sumamente productivo porque a falta de dos fechas para el final del torneo está primero en la Copa Rookie 2025. En el certamen suma 242 puntos producto del segundo puesto conseguido en la última fecha de Soriano en Uruguay.

Su rival directo, Franco Morillo está segundo en la tabla con 224 unidades y es el único que le pude dar pelea al piloto de Crespo. El representante de Junín viene de ganar en Mercedes con el Chevrolet Cruze de Proracing y llega con un gran envión a la parte final del torneo.

La de este fin de semana será la octava visita de la categoría, tras su primera vez en 1986 con triunfo de Juan María Traverso con la Renault Fuego. La última carrera fue el 21 de julio de 2019, cuando donde Matías Rossi se quedó con la pole y con la carrera con el Toyota Corolla del Toyota Gazoo Racing. Segundo terminó su compañero de equipo Julián Santero con el Toyota Corolla y tercero Leonel Pernía con el Renault Fluence del Renault Sport.