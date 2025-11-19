Uno Entre Rios | Ovación | Marcelo Bielsa

Peligra la continuidad de Marcelo Bielsa como entrenador de Uruguay

Tras la goleada 5-1 que sufrió frente a Estados Unidos en Florida, profundizó la grieta que hay entre el argentino y el resto del plantel uruguayo.

19 de noviembre 2025 · 18:19hs
Uruguay cayó 5-1 frente a Estados Unidos en Florida y se puso en duda la continuidad de Marcelo Bielsa como entrenador de la selección charrúa. La goleada habría profundizado la distancia que hay entre el argentino y el resto del plantel, según aseguró el periodista Federico Buysan.

Por otra parte, la idea de juego del DT, que había generado expectativa entre los jugadores al inicio de su ciclo, con el tiempo y malos resultados se fue diluyendo, además de que el clima dentro del vestuario no es el mejor y por diversos motivos. En primer lugar, por la ausencia de figuras como Edinson Cavani, en su momento, o Federico Valverde en esta doble fecha FIFA que los charrúas disputaron ante México y los norteamericanos.

Por otra parte, las explosivas declaraciones de Luis Suárez sobre Bielsa y cómo se vive en el Complejo en el que entrena el plantel, un mes después de retirarse de la selección uruguaya, algo que dejó una herida que jamás sanó.

"Lo que pasó con Suárez pasó factura, es muy claro, visible y notorio. Desde ese problema ni un jugador volvió a rendir a la altura de lo que lo estaba haciendo. Hay jugadores a los que le pesa mucho la selección, que han venido repetidamente, no han funcionado y los sigue llevando y poniendo", relató Carlos Bueno, exfutbolista de la Celeste y de extenso paso por el fútbol argentino en equipos como Boca, San Lorenzo o San Martín (SJ).

Sin embargo, desde la AUF salieron a respaldar al Loco tras la goleada ante Estados Unidos. "El resultado nos pegó fuerte. Pero veo a Bielsa con fuerza para seguir, tiene mucha autocrítica. Ante ese dolor hay un razonamiento, pero hay que recomponer y seguir", dijo el director deportivo, Jorge Giordano.

" Me siento responsable de todo esto. Lo que pienso es que no tengo sensación de reclamo hacia nadie y sí tengo la sensación de que lo que sale afectado después de una actuación como la de hoy es la gestión que yo hago del partido, de los jugadores, de los recursos", dijo el ex-DT de Leeds, Athletic Bilbao, entre otros, en conferencia de prensa.

Lo cierto es que el ciclo de Marcelo Bielsa en Uruguay estuvo muy marcado por altibajos. Su equipo clasificó al Mundial haciendo una buena Eliminatoria, en la que venció a Brasil y Argentina (en La Bombonera) y quedó en la tercera ubicación de la Copa América de 2024. No obstante, el flojo rendimiento que mostró en algunos partidos y las decisiones controversiales lo dejan al argentino al borde del abismo ¿Seguirá dirigiendo a la Celeste?

Dejanos tu comentario