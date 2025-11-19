El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes y vientos intensos que afectarán a gran parte de la provincia de Entre Ríos en los próximos días.
SMN: emitieron una alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes para Entre Ríos
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por tormentas y vientos intensos para diferentes departamentos de Entre Ríos.
LEER MÁS: SMN: renovaron la alerta amarilla para este sábado y naranja para el domingo
El informe del SMN
Según el informe del organismo, las inclemencias comenzarán en la noche del jueves, con una marcada inestabilidad en la región. A medida que avancen las horas, las condiciones climáticas se irán desplazando hacia otras áreas, y se espera que continúe el clima inestable hasta el viernes.
Este alerta abarca a varios departamentos de Entre Ríos, como Islas, Tala, Uruguay, Colón, Gualeguaychú, Gualeguay y Victoria, en el caso de las tormentas de gran intensidad.
Mientras que durante la madrugada del viernes, el SMN advirtió sobre la llegada de vientos fuertes que afectarán aún más a la región, especialmente en zonas como Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá.
Los expertos sugieren tomar precauciones debido a la intensidad de las tormentas, que podrían generar precipitaciones puntuales y variabilidad en los acumulados.