SMN: emitieron una alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes para Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes y vientos intensos que afectarán a gran parte de la provincia de Entre Ríos en los próximos días.

Según el informe del organismo, las inclemencias comenzarán en la noche del jueves, con una marcada inestabilidad en la región. A medida que avancen las horas, las condiciones climáticas se irán desplazando hacia otras áreas, y se espera que continúe el clima inestable hasta el viernes.

Este alerta abarca a varios departamentos de Entre Ríos, como Islas, Tala, Uruguay, Colón, Gualeguaychú, Gualeguay y Victoria, en el caso de las tormentas de gran intensidad.

Mientras que durante la madrugada del viernes, el SMN advirtió sobre la llegada de vientos fuertes que afectarán aún más a la región, especialmente en zonas como Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá.

Los expertos sugieren tomar precauciones debido a la intensidad de las tormentas, que podrían generar precipitaciones puntuales y variabilidad en los acumulados.