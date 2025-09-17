Uno Entre Rios | El País | Quini 6

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo de este miércoles. En cambio, en el Siempre Sale, hubo 66 ganadores.

17 de septiembre 2025 · 21:56hs
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo de este miércoles.

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo de este miércoles.

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo de este miércoles. En cambio, en el Siempre Sale, hubo 66 ganadores que se repartirán más de $3.000.000 cada uno. El próximo domingo se estima que habrá en juego más de $5.900.000.000 repartidos en todas las modalidades.

LEER MÁS: Quini 6: los pozos más importantes quedaron vacantes

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron 19-04-44-12-40-39. En esta modalidad, el pozo quedó vacante y se acumulan $650.000.000 para el próximo torneo.

Quini 6: Tengo clientes de hace 20 años, ojalá sea uno de ellos, dijo el agenciero

Quini 6: "Tengo clientes de hace 20 años, ojalá sea uno de ellos", dijo el agenciero

El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo.

Quini 6: un apostador de Paraná ganó más de 1.000 millones de pesos

En La Segunda, en tanto, los números favorecidos fueron 04-15-20-29-16-35. Tampoco hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $3.329.314.998.

En La Revancha aparecieron los siguientes números: 31-36-04-22-15-11. El pozo quedó vacante y se acumulan para el próximo $706.725.189.

Por último, en el Siempre Sale, salieron los siguientes números: 03-17-21-09-19-41. Hubo 66 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $3.656.106,82.

Quini 6 Pozos millonarios vacantes Siempre Sale
Noticias relacionadas
Un rosarino acertó los números de La Revancha del Quini 6 y ganó más de $1.034.000.000.

Quini 6: hay un nuevo millonario en Argentina

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importantes.

Quini 6: quedaron vacantes los principales pozos millonarios

Los diputados entrerrianos: Bordet, Gaillard, Osuna, Tomas; Morchio, Benedetti, Antola, Ballejos y Benedit.

El voto de los diputados entrerrianos: la mayoría rechazó los vetos

Diputados volvió a rechazar los vetos de Javier Milei. 

Diputados rechazó los vetos de Milei a Emergencia del Garrahan y Financiamiento Universitario

Ver comentarios

Lo último

Copa País: la selección de la Liga Paranaense quedó eliminada

Copa País: la selección de la Liga Paranaense quedó eliminada

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Un River desconocido pierde con Palmeiras por los cuartos de final

Un River desconocido pierde con Palmeiras por los cuartos de final

Ultimo Momento
Copa País: la selección de la Liga Paranaense quedó eliminada

Copa País: la selección de la Liga Paranaense quedó eliminada

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Un River desconocido pierde con Palmeiras por los cuartos de final

Un River desconocido pierde con Palmeiras por los cuartos de final

La Municipalidad de Paraná inauguró la obra del Parque Infantil Apolinario Osinalde

La Municipalidad de Paraná inauguró la obra del Parque Infantil Apolinario Osinalde

Belgrano eliminó a Newells y es semifinalista de la Copa Argentina

Belgrano eliminó a Newell's y es semifinalista de la Copa Argentina

Policiales
Empresario de Concordia denunció maniobra de estafa virtual

Empresario de Concordia denunció maniobra de estafa virtual

Gualeguaychú: la docente baleada por su pareja recibió el alta médica

Gualeguaychú: la docente baleada por su pareja recibió el alta médica

En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

Familia Gill: pedirán imágenes satelitales a la NASA para avanzar en la investigación

Familia Gill: pedirán imágenes satelitales a la NASA para avanzar en la investigación

Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Ovación
Un River desconocido pierde con Palmeiras por los cuartos de final

Un River desconocido pierde con Palmeiras por los cuartos de final

Limpiaron las aguas del río Paraná

Limpiaron las aguas del río Paraná

Copa País: la selección de la Liga Paranaense quedó eliminada

Copa País: la selección de la Liga Paranaense quedó eliminada

Belgrano eliminó a Newells y es semifinalista de la Copa Argentina

Belgrano eliminó a Newell's y es semifinalista de la Copa Argentina

Agónico triunfo de Liverpool en un partidazo ante Atlético de Madrid por la Champions League

Agónico triunfo de Liverpool en un partidazo ante Atlético de Madrid por la Champions League

La provincia
La Municipalidad de Paraná inauguró la obra del Parque Infantil Apolinario Osinalde

La Municipalidad de Paraná inauguró la obra del Parque Infantil Apolinario Osinalde

Paraná: nutrida movilización en defensa de la universidad pública

Paraná: nutrida movilización en defensa de la universidad pública

Boykens: No es que no hay dinero para las universidades, hay otras prioridades

Boykens: "No es que no hay dinero para las universidades, hay otras prioridades"

Este fin de semana se realizará la 5ta Edición de la Maratón Gisela López

Este fin de semana se realizará la 5ta Edición de la Maratón Gisela López

Donación de órganos en Entre Ríos: en nueve meses, ya se alcanzó el 70% de los operativos realizados en 2024

Donación de órganos en Entre Ríos: en nueve meses, ya se alcanzó el 70% de los operativos realizados en 2024

Dejanos tu comentario