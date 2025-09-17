Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo de este miércoles. En cambio, en el Siempre Sale, hubo 66 ganadores.

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 en el sorteo de este miércoles. En cambio, en el Siempre Sale, hubo 66 ganadores que se repartirán más de $3.000.000 cada uno. El próximo domingo se estima que habrá en juego más de $5.900.000.000 repartidos en todas las modalidades.

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron 19-04-44-12-40-39. En esta modalidad, el pozo quedó vacante y se acumulan $650.000.000 para el próximo torneo.

En La Segunda, en tanto, los números favorecidos fueron 04-15-20-29-16-35. Tampoco hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $3.329.314.998.

En La Revancha aparecieron los siguientes números: 31-36-04-22-15-11. El pozo quedó vacante y se acumulan para el próximo $706.725.189.

Por último, en el Siempre Sale, salieron los siguientes números: 03-17-21-09-19-41. Hubo 66 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $3.656.106,82.