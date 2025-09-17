Belgrano eliminó a Newell's y es semifinalista de la Copa Argentina

En San Luis y por los cuartos de final de la Copa Argentina, el Pirata venció 3 a 1 a la Lepra y será rival de Argentinos Juniors en la próxima instancia.

Belgrano se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina . En el estadio de La Pedrera, en San Luis, le ganó 3 a 1 a Newell's y sigue en camino rumbo al título. Carlos González abrió la cuenta para la Lepra. Sin embargo, Franco Jara lo empató de tijera; luego Lisandro López y nuevamente Jara revirtieron el marcador.

En la próxima instancia, el Pirata enfrentará a Argentinos Juniors, que viene de eliminar a Lanús, por un lugar en la final del certamen federal.

Belgrano dio vuelta la historia

Newell’s pegó primero, apenas a los nueve minutos, con un gol del paraguayo González Espínola, quien definió con precisión tras una asistencia de Darío Benedetto.

Sin embargo, la ventaja duró poco: Belgrano se reorganizó, equilibró el juego y encontró la igualdad pasado el minuto 20 gracias a Jara, que abrió el marcador para el equipo cordobés con una volea de tijera que superó al arquero Juan Espínola.

En el segundo tiempo, Belgrano mostró superioridad en todos los aspectos del juego. Espínola tuvo una reacción destacable ante un tiro a quemarropa, pero no pudo controlar el rebote, que Licha López aprovechó para poner en ventaja al Pirata.

El equipo cordobés siguió manejando el ritmo del encuentro y selló la victoria a nueve minutos del final con una notable jugada colectiva que terminó nuevamente con Jara definiendo dentro del área para el 3 a 1 definitivo.