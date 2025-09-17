Paraná: nutrida movilización en defensa de la universidad pública

En Paraná, este miércoles, miles de personas marcharon desde Plaza 1° de Mayo hacia Casa de Gobierno en defensa de la universidad pública.

Una multitudinaria movilización se realiza en Paraná en contra del veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario (que fue rechazada minutos antes del inicio) y en favor de la educación pública.

Una masiva movilización, que incluyó estudiantes, docentes, graduados y público en general partieron desde Plaza 1° de Mayo, en la capital provincial, y pocos minutos después llegó a Casa de Gobierno.

Boykens: "No es que no hay dinero para las universidades, hay otras prioridades"

Marcha 2

A pesar del rechazo en Diputados al veto a la ley de Financiamiento universitario, las manifestaciones, convocadas días atrás, se realizaron en la capital entrerriana y también en las localidades de Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.

Es de recordar que la Ley de Financiamiento Universitario establece la reapertura de paritarias (paralizadas desde octubre del año pasado); fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico y la conformación de una caja de $10.000.000.000, con actualización anual por IPC, para impulsar el ingreso a carreras estratégicas.