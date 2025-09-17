Uno Entre Rios | Ovación | Copa País

Copa País: la selección de la Liga Paranaense quedó eliminada

El equipo de la capital entrerriana no pudo acceder a la Fase Final de la Copa País, luego de caer por penales ante su par de Cañada de Gómez.

17 de septiembre 2025 · 23:00hs
Prensa LPF

El equipo que dirigen Hugo Fontana y Juan Comas se quedó fuera de la Copa País.

Se terminó la participación de la selección de la Liga Paranaense en la Copa País, el certamen organizado por el Consejo Federal de AFA. En la final regional, como visitante perdió 5 a 4 en los penales ante su par de Cañada de Gómez tras igualar 2 a 2 durante el partido (la ida había sido 1 a 1).

Leonel Bolzán, al minuto del primer tiempo, y Luciano Díaz, a los tres minutos de la etapa inicial, marcaron los goles del equipo que dirige la dupla compuesta por Juan Comas y Hugo Fontana. No obstante, el local descontó rápido y, en tiempo cumplido, llegó a la igualdad que forzó los penales, en donde fue más preciso.

Mauricio Domínguez, una de las figuras del equipo de la LPF en la Copa País.

De esta manera el combinado de la localidad santafesina será el representante de la Región Litoral Sur en la Fase Final del certamen.

