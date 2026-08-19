El dólar blue terminó este miércoles a $1.540, sin cambios durante la jornada. En el último año osciló entre $1.375 y $1.570.

El dólar blue cerró este miércoles a 1.540 pesos y acumula dos jornadas consecutivas de subas.

El dólar blue cerró este miércoles 19 de agosto de 2026 a $1.540, sin variaciones respecto de la apertura. De esta manera, la cotización informal acumula su segunda jornada consecutiva de suba, luego de los movimientos registrados en las últimas ruedas.

El comportamiento de la divisa se da en un mercado que mantiene distintas referencias para el dólar, tanto en el segmento oficial como en los mercados financieros e informales.

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Cómo se movió el dólar blue durante el último año

En los últimos 12 meses, el dólar blue alcanzó un máximo de $1.570, mientras que su valor mínimo fue de $1.375.

De acuerdo con los datos relevados, la volatilidad del dólar blue durante la última semana fue de 11,18%, por debajo del 17,46% registrado en el período anual. Esto refleja un comportamiento relativamente más estable en el corto plazo en comparación con el promedio de los últimos 12 meses.

Cuáles son los principales tipos de dólar

En Argentina conviven diferentes cotizaciones de la moneda estadounidense, que responden a distintos mecanismos de acceso y operación.

Dólar oficial: es el valor de referencia utilizado en las operaciones autorizadas dentro del mercado cambiario formal. Su cotización se encuentra regulada por las normas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Dólar mayorista: corresponde al segmento donde se realizan operaciones de mayor volumen. Es utilizado principalmente por bancos, empresas, importadores, exportadores y otras entidades habilitadas.

Dólar blue: es la cotización que surge de las operaciones realizadas en el mercado informal, por fuera del circuito oficial.

Dólar MEP o Bolsa: surge de una operación financiera mediante la compra y posterior venta de títulos valores, lo que permite obtener dólares de manera legal a través del mercado de capitales.

Dólar contado con liquidación (CCL): también se obtiene mediante operaciones con títulos o acciones. La particularidad es que los dólares resultantes quedan depositados en una cuenta en el exterior.

Las diferencias entre las cotizaciones

La existencia de distintos tipos de cambio responde a los diferentes mecanismos mediante los cuales pueden adquirirse o transferirse dólares. Por ese motivo, cada cotización puede presentar valores diferentes en una misma jornada.

La evolución del blue, el mayorista y los dólares financieros constituye una de las principales referencias para seguir el comportamiento del mercado cambiario y las expectativas de los operadores.