Los 5 mejores CDTs digitales en Colombia para hacer crecer tu dinero de forma segura

Poner los ahorros a trabajar ya no exige visitar una oficina bancaria. Hoy es posible contratar determinados productos financieros desde el celular o el computador, incluidos los Certificados de Depósito a Término (CDT).

En Colombia, los CDTs digitales ofrecen una alternativa para quienes quieren obtener una rentabilidad pactada durante un período concreto y, al mismo tiempo, prefieren gestionar la inversión por canales digitales. Además, algunos productos permiten empezar con montos relativamente bajos, lo que facilita el acceso a quienes todavía no cuentan con un capital elevado.

Pero elegir un CDT no consiste simplemente en buscar la tasa más alta. El monto mínimo, el plazo, las condiciones del producto y la facilidad para contratarlo también pueden cambiar bastante de una entidad a otra.

A continuación, comparamos cinco alternativas del mercado colombiano y explicamos qué conviene revisar antes de tomar una decisión.

¿Qué es un CDT digital y cómo funciona?

Un CDT, o Certificado de Depósito a Término, es un producto financiero en el que una persona entrega una cantidad de dinero a una entidad durante un plazo previamente establecido. A cambio, recibe unos intereses de acuerdo con las condiciones pactadas al contratarlo.

La característica “digital” no cambia la naturaleza del CDT. Lo que cambia es la forma de contratarlo y administrarlo. En lugar de desplazarse a una sucursal, algunas entidades permiten completar el proceso desde una plataforma web o una aplicación.

Eso sí, hay una diferencia importante frente a una cuenta de ahorros: el dinero queda comprometido hasta el vencimiento del plazo elegido. Por eso, un CDT tiene más sentido cuando se trata de un capital que no se necesitará para cubrir gastos inmediatos.

Otro dato que conviene mirar es la tasa efectiva anual (E.A.), ya que permite comparar el rendimiento de diferentes alternativas bajo una misma referencia. Aun así, una tasa más alta no siempre significa que el producto sea el más conveniente.

¿Qué tener en cuenta antes de elegir un CDT digital?

Antes de comparar ofertas, vale la pena definir cuánto dinero se quiere invertir y durante cuánto tiempo se puede prescindir de él. Con esas dos variables claras, resulta mucho más sencillo encontrar una alternativa adecuada.

Tasa de rentabilidad

La tasa determina el rendimiento que puede generar el capital durante el período contratado. Como puede cambiar según el monto y el plazo, la referencia que aparece hoy en una página web no necesariamente será la misma que encuentres al momento de abrir el CDT.

Monto mínimo

Es uno de los factores que más puede influir en la elección. Algunas alternativas permiten comenzar con $100.000 COP, mientras que otras requieren un capital inicial mayor. Para un ahorrador que está haciendo su primera inversión, esa diferencia puede ser decisiva.

Plazo

Los CDTs pueden contratarse por períodos de 90, 180, 360 días u otros plazos, dependiendo de la entidad. No conviene elegir únicamente por la tasa: también hay que pensar cuándo volverá a estar disponible el dinero.

Seguridad

Los CDTs están entre los productos que pueden contar con la protección del Seguro de Depósitos de Fogafín, siempre que correspondan a una entidad inscrita y a un producto cubierto. La cobertura llega hasta $50 millones por depositante y por entidad, bajo las condiciones establecidas por este mecanismo.

Posición Entidad Modalidad Monto mínimo de referencia Tasa E.A. de referencia* Destaca por 1 Banco Finandina Digital $100.000 COP Hasta 13 % Apertura completamente en línea 2 Banco Pichincha Digital $100.000 COP Hasta 13,5 % Rentabilidad competitiva 3 Pibank Digital $100.000 COP Hasta 13,5 % Acceso digital y bajo monto 4 Banco Contactar Online $500.000 COP Hasta 13,7 % Tasas atractivas según plazo 5 Koa Digital $250.000 COP Hasta 13,2 % Alternativa de inversión digital

*Tasas de referencia observadas durante 2026. Pueden variar según plazo, monto y condiciones vigentes.

5. Koa

Koa puede llamar la atención de quienes quieren explorar alternativas digitales más allá de la banca tradicional. Su propuesta permite acceder a un CDT con un monto inicial de referencia de $250.000 COP.

Aquí resulta especialmente importante comprobar las condiciones correspondientes al plazo y al capital que se quiere invertir, ya que la rentabilidad puede variar.

Por tanto, es una opción que merece entrar en la comparación si buscas una inversión digital y tienes algo más que el mínimo de $100.000 COP que ofrecen otras alternativas del listado.

4. Banco Contactar

El CDT Online de Banco Contactar destaca principalmente por sus tasas de referencia, que pueden llegar hasta el 13,7 % E.A. según las condiciones aplicables.

El punto a considerar es el monto inicial: la referencia de $500.000 COP lo sitúa por encima de varias alternativas de esta lista. Esto no necesariamente es un inconveniente, pero sí hace que pueda resultar más interesante para alguien que ya dispone de un capital algo mayor.

Su posición también demuestra por qué no conviene comparar únicamente el porcentaje anunciado. Una tasa atractiva pierde parte de su ventaja si el plazo o el capital necesario no encajan con lo que tienes previsto invertir.

3. Pibank

Pibank destaca por combinar un proceso orientado a canales digitales con un monto mínimo de referencia de $100.000 COP.

Esta característica facilita el acceso a pequeños y medianos ahorradores que prefieren no comprometer una cantidad elevada en su primera inversión. Además, su tasa puede alcanzar el 13,5 % E.A. según el plazo y las condiciones vigentes.

Para comparar esta alternativa de forma adecuada, lo más útil es introducir un monto concreto y contrastar el rendimiento esperado con productos que tengan exactamente el mismo plazo.

2. Banco Pichincha

Banco Pichincha ocupa una posición destacada por la combinación de accesibilidad y rentabilidad. Su CDT puede partir de un monto de referencia de $100.000 COP y alcanzar tasas de hasta 13,5 % E.A., dependiendo de las condiciones aplicables.

Es una alternativa especialmente interesante para quienes quieren comenzar con un capital moderado sin renunciar a buscar una tasa competitiva.

Antes de contratar, conviene comprobar la tasa disponible para el monto y plazo concretos, ya que la cifra máxima anunciada no necesariamente será la que corresponda a todas las inversiones.

1. Banco Finandina

Banco Finandina ocupa el primer lugar de esta comparativa por una combinación que resulta especialmente útil para quienes están comenzando: un monto mínimo de $100.000 COP y un proceso de apertura completamente digital.

Su CDT Digital ofrece plazos de 90 a 540 días y una tasa de hasta 13 % E.A., de acuerdo con el monto y el período seleccionado. Además, la entidad dispone de un simulador que permite obtener una estimación del rendimiento antes de contratar.

Para alguien que quiere invertir una cantidad moderada sin desplazarse a una oficina, esa accesibilidad pesa más en nuestra valoración que una diferencia puntual de unas décimas en la tasa.

El producto también cuenta con cobertura del Seguro de Depósitos de Fogafín hasta por $50 millones, bajo las condiciones establecidas por este mecanismo.

Para conocer las características del producto puedes consultar el cdt y utilizar el simulador cdt para estimar el posible rendimiento según el dinero y el plazo que quieras invertir. Si todavía no tienes claro cómo funciona este instrumento, también puedes revisar que es un cdt.

¿Cuál es el mejor CDT digital?

Depende de lo que estés buscando. Si tu prioridad es comenzar con una cantidad pequeña y hacer todo el proceso por internet, Banco Finandina destaca en esta comparativa por su combinación de accesibilidad y gestión digital.

En cambio, si tienes margen para comparar distintas ofertas y tu prioridad es encontrar una tasa elevada para un plazo concreto, puede valer la pena revisar también opciones como Banco Contactar, Banco Pichincha o Pibank.

La comparación correcta consiste en poner sobre la mesa el mismo monto y el mismo plazo. Solo así puedes saber qué alternativa ofrece realmente un mejor rendimiento para tu situación.

Una alternativa para organizar los ahorros

Un CDT puede ser una opción interesante cuando tienes un dinero que no necesitarás durante un período determinado y prefieres conocer desde el principio la tasa pactada.

No hace falta elegir simplemente el producto que aparece primero en un ranking. Lo más importante es comprobar cuánto puedes invertir, cuánto tiempo puedes mantener ese dinero inmovilizado y qué rendimiento ofrece cada alternativa en esas mismas condiciones.

Si estás dando tus primeros pasos, el CDT Digital de Banco Finandina destaca por permitir comenzar desde $100.000 COP y gestionar la apertura mediante canales digitales.

En cualquier caso, las tasas y condiciones pueden cambiar. Antes de invertir, conviene consultar la información vigente de la entidad y calcular cuánto recibirías al vencimiento con el monto y plazo que realmente tienes previsto utilizar.