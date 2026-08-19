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Franco Colapinto: "Tendremos que empezar bien este fin de semana"

Franco Colapinto palpitó el regreso de la Fórmula 1. Este fin de semana en Países bajos buscará volver a los puntos.

19 de agosto 2026 · 20:02hs
Franco Colapinto buscará tener un buen fin de semana en Zandvoort.

Franco Colapinto buscará tener un buen fin de semana en Zandvoort.

Este fin de semana vuelva la Fórmula 1 tras el receso por el verano europeo. Desde el viernes comenzará la disputa del Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort, válido por la 12ª ronda y que contará con carrera Sprint. Ante ello, el argentino Franco Colapinto se refirió a esta presentación con el Alpine A526.

Franco Colapinto corre en Países Bajos.

Franco Colapinto corre en Países Bajos.

“Estar luchando por el quinto puesto en el Campeonato de Constructores es realmente impresionante, y todos queremos hacer un gran trabajo para conseguir ese resultado para el equipo”, refirió el piloto pilarense sobre la puja que mantiene la escuadra de Enstone en el certamen que lo ubica sexto con 61 y a cinco puntos de Racing Bulls.

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Al hacer un balance sobre la temporada, afirmó: “Terminamos con una nota algo decepcionante, pero pude tomar distancia y reflexionar sobre lo mucho que ha progresado el equipo desde el año pasado. Todavía queda mucho camino por recorrer, tendremos que empezar bien este fin de semana en Zandvoort”.

“Tengo muchas ganas de volver a competir después de estas merecidas vacaciones de verano. Empecé mis vacaciones un poco más tarde que los demás porque tuve que terminar unas pruebas con Pirelli en Hungría, pero después pude relajarme y recargar energías tras una primera mitad de temporada especialmente intensa”, señaló.

Los horarios que tendrá Países Bajos

El Gran Premio de Países Bajos es la décima segunda carrera de la temporada. Las actividades del fin de semana se llevan a cabo del 21 al 23 de agosto. Estos son los horarios:

Viernes 21 de agosto

Práctica Libre 1: 7.30 (horario Argentina)

Clasificación Sprint: 11.30 (horario Argentina)

Sábado 22 de agosto

Carrera Sprint: 7 (horario Argentina)

Clasificación: 11 (horario Argentina)

Domingo 23 de agosto

Carrera: 10 (horario Argentina)

Franco Colapinto Países Bajos Fórmula 1
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