"Puede que el coronavirus mute a formas menos agresivas"

El médico argentino Héctor Daniel González está radicado en Londres y brindó su opinión tras el anuncio del grupo farmacéutico AstraZeneca de realizar una pausa en los ensayos clínicos de su vacuna experimental contra el coronavirus. La pausa responde a la aparición de una enfermedad todavía no explicada en un participante de las pruebas: "Algunos efectos colaterales pueden aparecer. Las personas que forman parte del experimento saben que en el proceso es muy común hacer una pausa hasta que se aclare lo que ha pasado con esa prueba", indicó el cirujano.

En diálogo con La Radio de UNO por 97.1 La Red Paraná el médico correntino habló también de la situación actual en Inglaterra, en los comienzos de un segundo brote de coronavirus.

"En este momento la rutina en nuestro lugar de trabajo es prácticamente normal. Si bien estamos comenzando a tener señales del segundo brote de coronavirus, en los hospitales por el momento hay pocos pacientes, y las terapias intensivas están casi sin ocupar. Vemos un incremento de casos, pero con muy baja mortalidad", indicó.

González detalló que el segundo brote coincidirá con el invierno en Londres. "Por lo que se ve en España el segundo brote es con una mortalidad más baja que el primero", dijo y aclaró: "La explicación puede estar en que hemos aprendido muchas cosas en este tiempo sobre cómo manejar el tratamiento del virus, hay algunas terapéuticas como el uso de corticoides que ayudan mucho. Además puede que estemos ante una cepa diferente, existe la posibilidad de que el virus vaya mutando hacia formas menos agresivas", dijo.

Vacuna: AstraZeneca pausa ensayos por reacción adversa

El grupo farmacéutico AstraZeneca anunció ayer una pausa en los ensayos clínicos de su vacuna experimental contra el coronavirus, tras la aparición de una enfermedad todavía no explicada en un participante de las pruebas.

"De manera voluntaria pausamos la vacunación para permitir una revisión de seguridad por parte de un comité independiente", dijo en un comunicado un portavoz de AstraZeneca

"En el marco de los ensayos aleatorios mundiales en marcha de la vacuna de la universidad de Oxford contra el coronavirus, nuestro protocolo de revisión estándar fue activado y de manera voluntaria pausamos la vacunación para permitir una revisión de seguridad por parte de un comité independiente", dijo en un comunicado un portavoz de la empresa, informó la agencia francesa de noticias AFP.

"Esta es una acción de rutina que tiene que suceder siempre que haya una enfermedad potencialmente inexplicable en uno de los ensayos mientras se investiga, asegurando que se mantenga la integridad de los ensayos", agregó.

Añadió que en los ensayos de gran envergadura, las enfermedades a veces ocurren por casualidad, pero deben revisarse de forma independiente.