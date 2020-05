Prestigioso cirujano advirtió que es mala idea relajar la cuarentena

Una enfermedad a la que todavía seguimos desentrañando interpeló como nunca antes a más de la mitad del planeta. Desde que la pandemia del coronavirus se convirtió en una amenaza para todo el mundo, los sistemas de salud de las principales potencias fueron puestos a prueba. Hubo desborde y zozobra en España e Italia por la propagación de casos, la errática estrategia de Estados Unidos y Brasil se tradujo en miles de muertos. Son experiencias que seguramente dejarán una enseñanza, mientras la ciencia trabaja contrarreloj para conseguir una vacuna. Un médico correntino pero con raíces en la ciudad de Paraná relató en primera persona el impacto de la enfermedad en Londres y su trabajo cotidiano en la primera línea de fuego. Según datos reportados por la Universidad de Johns Hopkins, el Reino Unido registra casi 250.000 casos confirmados de Covid-19 y aparece segunda en el ránking de países con mayor cantidad de víctimas: supera los 35.000 decesos. El testimonio de Héctor Daniel González transmite optimismo, pero también apela a la necesaria cautela que lleva a mantener la guardia alta.

“Hemos pasado el pico de la curva, pero aún tenemos un número muy importante de muertos: ayer fueron 540. Estamos hablando de las muertes hospitalarias, porque las víctimas que se producen en las residencias son mayores. Todavía es un problema serio para nosotros y estamos empezando a salir de cuarentena. El temor es que esto pudiera derivar en un segundo pico de infectados y de muertes”, confesó en diálogo con La Radio de UNO, programa de la 97.1 La Red Paraná.

González, excardiálogo y ahora especializado en trasplantes, se formó en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), continuó sus estudios en Madrid, Harvard y en Barcelona. Afincado actualmente en Londres abordó los entretelones del modelo sanitario y las estrategias desarrolladas para contener la pandemia.

“Los números que tenemos implican una gran limitación porque no estamos testeando a toda la población. Tenemos casi 41.000 testeos por millón de población, en un país con 68 millones de habitantes, y se han realizado 2.772.000 testeos. Lo que más ha fallado en todos los países es que se ha testeado poco. Al haberse testeado poco los números para los modelos matemáticos predictivos no son los apropiados. Entonces es muy difícil hacer una predicción del futuro”, argumentó.

El profesional también hizo alusión a las publicaciones de algunas universidades donde se propone una receta para salir de la cuarentena: “Serían 50 días de cuarentena, 30 días fuera de ella, volver al aislamiento otros 50 días y seguir en ese ciclo hasta 2022. En este momento estamos aprendiendo de la realidad y lo cierto es que lo que pase en las dos o tres próximas semanas va a ser crucial para que entendamos qué es lo que pasa al relajar la cuarentena”.

González sostuvo que en esta etapa los ciudadanos volvieron a trabajar, con distancia física, aunque resulta difícil de aplicar en el transporte público, por lo que se mostró prudente respecto del comportamiento de la pandemia: “Lo que vaya a suceder dentro de dos o tres semanas, nos va a dar la perspectiva de lo que sucede al flexibilizar la cuarentena. Me imagino que en Argentina se estarán preguntando lo mismo y que el espejo podría ser el modelo británico”, analizó.

El caso argentino

El plan argentino para tratar de evitar la propagación del virus ha sido elogiado en muchos países, pero a la vez el desmesurado optimismo de la gestión de Alberto Fernández causó rechazo en algunas naciones. Desde la perspectiva del cirujano: “Argentina ha realizado algunas cosas bien, y en otras se ha quedado corto. Lo que ha hecho bien es entrar en la cuarentena muy pronto y los números favorables que está teniendo el país son consecuencia de esa medida. Pero en esta instancia relajar la cuarentena puede ser una muy mala idea”. Y agregó que hay dos formas de salir del confinamiento, una es a través de una hipotética vacuna, que todavía no se consiguió, y la siguiente es dejando salir a la gente pero con testeos masivos a la población. En declaraciones a la emisora propuso que la herramienta sean los test de anticuerpos, con la posibilidad de flexibilizar el confinamiento con aquellas personas que son inmunes.

Bajo ese esquema de los testeos masivos se podría empezar a dar la apertura y que las personas inmunes puedan salir a trabajar. “Lo que el Covid-19 está demostrando es que tiene tres mecanismos de letalidad: uno es el mecanismo directo, es decir a través de su propia fisiopatología, produciendo neumonías bilaterales. Ese es el mecanismo directo a través del cual puede matar. Pero también tenemos tres mecanismos indirectos muy importantes. Y la otra son las personas que se mueren por todas las otras patologías que no podemos atender cuando el sistema sanitario nacional se colapsa. Llegó un momento en que los sistemas sanitarios estaban colapsados y básicamente no atendíamos otra patología que no fuera Covid-19”, especificó.

En otra intervención manifestó que el coronavirus disparó una crisis económica sin precedentes en todo el mundo. “Eso también ha matado a muchas personas. La única forma de salir de la cuarentena es con testeos masivos”.