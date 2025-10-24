Uno Entre Rios | El País | Elecciones

Prevén un record histórico de ausentismo en elecciones

Un informe de la Universidad Austral muestra un posible récord histórico de ausentismo en elecciones desde el retorno de la democracia.

24 de octubre 2025 · 13:13hs
Prevén un record histórico de ausentismo en elecciones

Prevén un record histórico de ausentismo en elecciones

Un estudio de la Universidad Austral advierte que la participación podría caer al 65%, el nivel más bajo desde el retorno de la democracia. El informe también analiza el comportamiento histórico de los oficialismos en Elecciones 2025 legislativas desde 1985: en 9 de las 11 elecciones de medio término, los gobiernos de turno perdieron votos respecto de la elección presidencial previa.

Un informe del Observatorio de Calidad Institucional (OCI) de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral anticipa que la participación ciudadana en las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre podría ubicarse en torno al 65%, lo que implicaría un récord histórico de ausentismo desde 1985.

Mariano Cúneo Libarona dejará el Ministerio de Justicia después de las elecciones.

Mariano Cúneo Libarona dejará el Ministerio de Justicia después de las elecciones

Caputo descartó cambios en el esquema cambiario tras las elecciones.

Caputo descartó cambios en el esquema cambiario tras las elecciones

El informe, titulado “Proyección de participación y análisis del comportamiento de los oficialismos en elecciones de medio término. Su posible impacto en las elecciones nacionales del 26 de octubre”, se basa en los resultados de diez elecciones provinciales desdobladas realizadas a lo largo de 2025, que registraron un promedio de participación del 59,37%, con picos mínimos en distritos como Chaco, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires, donde uno de cada dos electores habilitados no concurrió a votar.

Al proyectar ese comportamiento sobre el escenario nacional -considerando el diferencial de participación observado en 2021 entre comicios provinciales y nacionales-, el estudio elaborado por Marcelo Bermolén, director del OCI, estima que el ausentismo podría superar el 35% del padrón.

LEER MÁS: Elecciones 2025: ¿Consultaste al padrón dónde votás?

Proyección de participación

“La desconfianza, la apatía y la rebeldía frente a las fuerzas políticas tradicionales se expresan hoy también en las urnas vacías”, señala Bermolén.

De confirmarse, la elección de 2025 marcaría una merma de más de seis puntos respecto a las legislativas de 2021, que habían tenido una participación del 71,8%. Para Bermolén, el fenómeno “socava la legitimidad de origen” de los futuros representantes, en tanto el número de ciudadanos que no votan “supera al de muchos espacios que logran imponerse”.

El informe advierte además que el descenso de la participación viene siendo sostenido desde 2013 y responde a una combinación deanomia, desencanto y desconexión con la política, más allá de los instrumentos electorales utilizados (boleta partidaria, boleta única de papel o electrónica).

El informe también analiza el comportamiento histórico de los oficialismos en elecciones legislativas desde 1985: en 9 de las 11 elecciones de medio término celebradas desde el retorno de la democracia, los gobiernos de turno perdieron votos respecto de la elección presidencial previa, consolidando lo que el estudio denomina la “regla del castigo”. Aun así, en 4 de esos casos, los oficialismos lograron imponerse pese a la merma de apoyo.

LEER MÁS: Elecciones 2025: Qué y cómo se votará el 26 de octubre

Antecedentes

En total, solo dos presidentes lograron revertir esa tendencia y mejorar su desempeño en elecciones de medio término: Néstor Kirchner en 2005, que subió más de 16 puntos sobre su caudal inicial, y Mauricio Macri en 2017, con una mejora genuina del 7,6%.

Por el contrario, los descensos más drásticos fueron los de Fernando de la Rúa en 2001 (-25,6%) y Cristina Fernández de Kirchner en 2013 (-21,3%). El informe remarca que, en promedio, la pérdida de votos de los oficialismos en elecciones de medio término ronda los 13,8 puntos porcentuales, y que cada vez que la oposición aumentó su caudal respecto a la elección presidencial, anticipó un cambio de gobierno.

Con respecto a los comicios del próximo domingo, Bermolén concluye que “podrían combinar baja participación ciudadana y voto de desaprobación hacia el oficialismo, en un contexto social marcado por el desencanto y la desafección política, lo que podría convertir a estos comicios en un plebiscito sobre el rumbo del gobierno”.

Elecciones Ausentismo Elecciones 2025 Participación
Noticias relacionadas
Se distribuirán las 3469 urnas y materiales que serán utilizados en los 666 establecimientos de votación para las elecciones legislativas nacionales.

Comienza el despliegue de urnas y materiales para la jornada electoral

Jorge Brito también dejó en claro que la continuidad del técnico no está en duda por parte del club.

Jorge Brito apuntó contra Marcelo Gallardo

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a apoyar a Javier Milei.

Trump: "Si Milei pierde las elecciones de 2027, vamos a dejar de apoyar a Argentina"

Elecciones 2025. Se asegura la accesibilidad electoral a las personas con discapacidad como cabinas accesibles y perros guías en los lugares de votación 

Elecciones 2025: voto accesible a personas con discapacidad

Ver comentarios

Lo último

El Centro Cultural Juan L. Ortiz recibe a La Compagnie Maribel

El Centro Cultural Juan L. Ortiz recibe a La Compagnie Maribel

El Cineclub del IAAER celebra el humor en su nueva programación

El Cineclub del IAAER celebra el humor en su nueva programación

Elecciones 2025: voto accesible a personas con discapacidad

Elecciones 2025: voto accesible a personas con discapacidad

Ultimo Momento
El Centro Cultural Juan L. Ortiz recibe a La Compagnie Maribel

El Centro Cultural Juan L. Ortiz recibe a La Compagnie Maribel

El Cineclub del IAAER celebra el humor en su nueva programación

El Cineclub del IAAER celebra el humor en su nueva programación

Elecciones 2025: voto accesible a personas con discapacidad

Elecciones 2025: voto accesible a personas con discapacidad

Prevén un record histórico de ausentismo en elecciones

Prevén un record histórico de ausentismo en elecciones

Elecciones 2025: multas para quienes tomen fotos en la cabina de votación

Elecciones 2025: multas para quienes tomen fotos en la cabina de votación

Policiales
Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Caso Gabriel Gusman: fijaron fecha de juicio por jurado para los policías Íbalo y Molina

Caso Gabriel Gusman: fijaron fecha de juicio por jurado para los policías Íbalo y Molina

Ataque a policías en zona rural de La Paz: dos efectivos heridos por disparos

Ataque a policías en zona rural de La Paz: dos efectivos heridos por disparos

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel Tavi Celis

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel 'Tavi' Celis

Ovación
Con el concordiense Marcos Kremer, Los Pumas comienzan su concentración en Londres

Con el concordiense Marcos Kremer, Los Pumas comienzan su concentración en Londres

Liga Provincial: El destacado, en Villaguay

Liga Provincial: El destacado, en Villaguay

Liga de Quito goleó a Palmeiras y dio un paso enorme a la final de la Libertadores

Liga de Quito goleó a Palmeiras y dio un paso enorme a la final de la Libertadores

Con polémica, Lanús y Universidad de Chile empataron en Santiago

Con polémica, Lanús y Universidad de Chile empataron en Santiago

Copa Argentina: River e Independiente Rivadavia van por un lugar en la final

Copa Argentina: River e Independiente Rivadavia van por un lugar en la final

La provincia
SMN: Prevén calor y lluvias durante todo el viernes

SMN: Prevén calor y lluvias durante todo el viernes

Fallo inédito para Entre Ríos: establece el 100% del índice de crianza como piso para cuota alimentaria

Fallo inédito para Entre Ríos: establece el 100% del índice de crianza como piso para cuota alimentaria

Los Nazarenos, una escuela con alma solidaria que transforma vidas en el barrio San Martín

Los Nazarenos, una escuela con alma solidaria que transforma vidas en el barrio San Martín

Paraná: Rogelio Frigerio visitó el Hospital de la Baxada

Paraná: Rogelio Frigerio visitó el Hospital de la Baxada

La importación de carne de cerdo de Brasil afecta a los productores de Entre Ríos

La importación de carne de cerdo de Brasil afecta a los productores de Entre Ríos

Dejanos tu comentario