Elecciones 2025: ¿Consultaste al padrón dónde votás?

Elecciones 2025 legislativas. En Entre Ríos 1.155.693 personas están habilitadas para votar. Consultá en qué escuela y en qué mesa votás

Este domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las Elecciones 2025 legislativas. La provincia de Entre Ríos elegirá cinco diputados nacionales y tres senadores nacionales.

En Entre Ríos 1.155.693 personas están habilitadas para votar en los 17 distritos en que está dividida la provincia, con 316 circuitos, 668 locales y 3.469 mesas.

Este año se incorporan al vida política un total de 33.618 jóvenes de 16 años, 16.625 mujeres y 16.993 varones. En el país votarán por primera vez, un total de 1.139.315 jóvenes.

Padron

El padrón electoral es un listado confeccionado por la Justicia Nacional Electoral en base a la información que recibe del Registro Nacional de las Personas, en el que se registran los datos de todos los electores del país, los que son organizados por distrito. Están excluidos aquellos que tengan una inhabilitación legal.

La inscripción en el padrón electoral se encuentra vinculada al último domicilio que el elector declaró en su DNI, el cual determinará el local de votación que se le asignará para emitir su sufragio.

El padrón cuenta con una fecha de cierre hasta la cual los electores podrán incorporar sus novedades registrales, como por ejemplo la modificación de domicilio o la actualización del DNI de 14 años. Para las elecciones legislativas 2025, dicho plazo fue el 19 de abril.