Presupuesto 2026: se eliminan fondos para escuelas técnicas y universidades

22 de diciembre 2025 · 13:28hs
UNO / Fedra Venturini

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

Un informe sobre el proyecto de Presupuesto 2026 señala una reducción financiamiento al sistema educativo, con recortes que afectan a las escuelas técnicas, universidades, becas estudiantiles y ciencia y tecnología.

El documento elaborado por el Centro CEPA revela modificaciones estructurales que, de aprobarse, modificarían pilares legales vigentes en materia educativa.

Escuelas técnicas: caída del FoNETP y vaciamiento

El informe advierte un recorte real del 93% del Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional (FoNETP) proyectado para 2026 frente a lo ejecutado en 2023.

Además, señala un vaciamiento del fondo, que pese a estar vigente por ley, tuvo una ejecución del 10,8% en 2025 y apenas se prevé ejecutar el 3,5% en 2026.

“En los hechos, el Gobierno elimina el Fondo”, afirma el análisis.

Universidades.jpg
El Gobierno nacional otorgó un aumento del 7,5% a los docentes universitarios.

El Gobierno nacional otorgó un aumento del 7,5% a los docentes universitarios.

Derogación de garantías legales

El proyecto de Presupuesto incorpora el artículo 30, una cláusula que busca derogar tres pilares históricos del financiamiento educativo:

  • Fondo de Escuelas Técnicas
  • Garantía del 6% del PBI para educación
  • Meta del 1% del PBI para ciencia y tecnología

El informe califica la decisión como de “gravedad institucional”, al considerar que el Ejecutivo ya suspendió por decreto la ley de financiamiento universitario previamente promulgada.

Marcha Uner universidades

Función Educación y Cultura: caída generalizada

Entre lo ejecutado en 2023 y lo proyectado para 2026, la función Educación y Cultura sufriría una baja real del 47,3%, consolidando uno de los ajustes más profundos del gasto público.

Marcha Federal Universitaria Milei.jpg

Universidades y becas estudiantiles en crisis

Las universidades nacionales tendrían una caída presupuestaria real del 33,8% respecto de 2023.

En tanto, las becas y transferencias estudiantiles acumulan un recorte real del 76,6% entre lo ejecutado en 2023 y lo proyectado para 2026.

conicet diamante

Ciencia y tecnología también afectadas

El presupuesto nacional previsto para ciencia y tecnología sufrirá una baja del 48,8% real respecto de lo ejecutado en 2023, debilitando los programas e instituciones del área.

