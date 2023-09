Pitty, la numeróloga, contratada por Silvina Batakis, dio insólita explicación

Se trata de Verónica Laura Asad, más conocida como “Pitty”, quien luego de seis meses habría cobrado $1.440.000 por los servicios que prestó a sólo a una persona. La mujer explicó que se comunicaron con ella debido a su popularidad: ha trabajado para presidentes, jueces de la Nación, marcas internacionales y reconocidos cantantes como Ricky Martin, Chayanne y Ricardo Arjona, reveló. "Me dijeron 'mirá Pitty, me encantan tus servicios y me gustaría que el Banco te contrate'", contó la entrevistada en un programa de América.

Embed

María del Carmen Barros, gerenta general del Banco Nación, fue quien se habría contactado con la numeróloga. Tuvo que pasar por una entrevista virtual y, tras ser aceptada, debió prestarle asesoramiento durante seis meses a través del coaching, por lo que cobró $240.000 por mes, lo que calificó como un sueldo de "dos mangos". La entidad está siendo investigada por exorbitantes aumentos salariales para algunos empleados e incorporaciones de personal en cargos privilegiados que no asisten todos los días a ejercer sus tareas.

"Yo tengo un talento, una facilidad para sumar, y tengo una técnica que desarrollo a través de los números y fui sumándole un montón de conocimientos. Soy docente, estudié, me capacité, no me quedé solo con lo que aprendí a hacer", explicó Pitty. Luego, agregó: "Por ejemplo, si sos un empresario o tenés una empresa, hay muchas cosas que necesitás saber; cómo manejar el personal, cómo comunicarse frente a una situación según tu fecha de nacimiento".

Pitty la numeróloga.jpg

En este sentido, Asad se defendió: "No soy chorra", y de este mismo modo señaló: "A la hora de hacer mi trabajo, hice lo que tenía que hacer. Para mí fue una experiencia que duró seis meses, hice lo que me correspondía y facturé". Sin embargo, los cursos que brindó no los dio en el Banco Nación, sino desde su consultorio personal y a la persona que la contrató, habiendo ganado $1.440.000 en total.

El primer mes, la numeróloga recibió su sueldo del bolsillo de Barros, pero los siguientes 5 meses fueron costeados por la entidad bancaria, aunque era un servicio que sólo recibía la gerenta por fuera del organismo. En el programa instantáneamente tildaron lo ocurrido de un delito, y la coach se desligó del caso diciendo que "ella no tiene nada que ver" con lo sucedido, pues cuando vio que tenía que facturarle al Banco no lo tomó como algo malo ni tuvo sospechas.