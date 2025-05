Pedido de informe al municipio tras el temporal en Santa Fe: "La lluvia evidenció fallas estructurales"

En ese sentido, la concejala del PJ estableció una fuerte comparación con Carlos Reutemann, gobernador cuando Santa Fe sufrió una trágica inundación en 2003: “Hubo muchas excusas. Declaraciones que, cuando las escuchaba y las leía, me llevaban a otro momento de nuestra historia en la ciudad de Santa Fe”.

temporal santa fe 3.jpg

Alerta ignorada

“El SMN emitió una alerta temprana. Esa alerta cesó más tarde, pero eso no significa que no existiera. Si hubo alerta y no se actuó, la responsabilidad es política. Lo grave es que no se hizo nada con la información que sí había. Se colgaron en prevenir”, apuntó Mudallel en línea con el argumento de que ante emitida la alerta el ejecutivo debe activar un plan de prevención.

Otro eje clave del pedido tiene que ver con la acumulación de hojas, ramas y residuos que obstruyeron las bocas de tormenta. El proyecto exige conocer qué cuadrillas o empresas estaban asignadas a la limpieza entre el 28 de abril y el 5 de mayo, qué zonas se cubrieron y qué volumen de residuos se retiró, detalló UNO Santa Fe.

“Estamos en otoño y parece que hay que explicar que hay que barrer las hojas. Porque si no se hace, el agua no escurre y los vecinos se inundan. No se puede responsabilizar al vecino cuando el municipio no cumple su parte. La basura no tapa bocas de tormenta: la falta de gestión lo hace”, aseguró Mudallel.