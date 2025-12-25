Uno Entre Rios | El País | Cristina Fernández

Cristina Fernández pasó la Navidad en el Otamendi y la militancia le hizo el aguante

Militantes K se reunieron frente al sanatorio Otamendi, donde está internada Cristina Fernández con una bandera gigante: “Feliz Navidad, compañera Cristina”

25 de diciembre 2025 · 08:09hs
Militantes se reunieron frente al sanatorio Otamendi

Militantes se reunieron frente al sanatorio Otamendi, donde está internada Cristina Fernández con una bandera gigante: “Feliz Navidad, compañera Cristina”
Cristina Fernández pasó la Navidad en el Otamendi y la militancia le hizo el aguante

Cientos de militantes kirchneristas autoconvocados bajo la consigna “Cristina Libre” se hicieron presentes este miércoles en la puerta del Sanatorio Otamendi, en el barrio porteño de Palermo, donde la ex presidenta se encuentra internada por un cuadro de apendicitis, y desplegaron una bandera gigante en la que le desean “Feliz Navidad compañera Cristina. Siempre vamos a estar”.

Durante la jornada, en la que participaron activamente militantes de La Cámpora, entre otras agrupaciones, se realizó una oración ecuménica y se habilitó un espacio con un árbol navideño para que quienes participaron pudieran dejarle cartas, mensajes y expresiones de afecto.Es la primera Navidad que la dirigente celebra tras iniciar la condena de prisión domiciliaria que le dictó la Justicia.

La expresidenta Cristina Fenrández fue internada e intervenida quirúrgicamente el sábado pasado por un cuadro de apendicitis aguda. Militantes hicieron guardia en la puerta del Otamendi

Cristina Fernández: destacan una evolución sin complicaciones

La expresidenta Cristina Fernández ingresó al Sanatorio Otamendi con un cuadro de dolor abdominal, fue operada y evoluciona sin complicaciones postoperatorias

Cristina Fernández evoluciona de un cuadro de apendicitis con peritonitis localizada

Cristina Fernández militancia 1

La ex presidenta fue intervenida quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis con peritonitis localizada, y evoluciona favorablemente, aunque deberá permanecer internada un tiempo más por indicación médica.

El senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro, se expresó públicamente para exigir “el fin de la persecución judicial” y “la libertad” a Cristina Kirchner, y pidió “por una Navidad sin presos políticos”.

En esta Navidad, nuestros deseos son claros: Justicia, paz y trabajo. Este 24, exigimos el fin de la persecución judicial a Cristina y reclamamos su libertad”, manifestó en un posteo en su cuenta de la red social X.

"La consigna de una Argentina a la que pensábamos que nunca más íbamos a regresar hoy vuelve a tener plena vigencia: por una Navidad sin presos políticos”, agregó el ex ministro de Interior.

Para De Pedro, “no habrá una verdadera Democracia mientras la justicia se siga usando como un arma para perseguir a los líderes populares”.

“Sigamos apostando por la construcción de una sociedad más justa, con más empatía y solidaridad, las razones por las que militamos todos los días”, concluyó.

Cristina Fernández militancia

Parte médico

“Se implementaron las medidas de soporte correspondiente esperando la resolución del mismo. Continua bajo tratamiento antibiótico endovenoso y drenaje peritoneal; no presenta fiebre hasta el momento”, se detalló.

E parte agregó que “se mantiene la indicación de internación hasta la resolución del cuadro”.

Cristina Fernández Sanatorio Otamendi parte médico
