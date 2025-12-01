Uno Entre Rios | El País | Paro universitario

Paro Universitario: un gremio entrerriano para hasta el sábado 6

Docentes Universitarios nucleados en Sitradu reclaman la Ley de Financiamiento. El paro universitario se extenderá hasta el 6 y afectará a las mesas de exámenes

1 de diciembre 2025 · 10:14hs
Un sector de docentes universitarios entrerrianos inicia un paro de una semana. Se trata del Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios (Sitradu), enrolado a Conadu Histórica. La medida, que se extenderá hasta el sábado 6 de diciembre y afectará a las mesas de exámenes, es en reclamo de la Ley de Financiamiento. El otro gremio de Entre Ríos, la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), nucleada en Conadu, resolvió condicionar el inicio de clases en 2026 a la aplicación plena de la ley, pero sin afectar los exámenes.

“El gobierno de Javier Milei le declaró la guerra a los trabajadores. Especialmente a la universidad, con el ahogo presupuestario y salarios de pobreza”, denunció Sitradu en la convocatoria a paro. Apuntó además que “tenemos una Ley de Financiamiento votada cuatro veces por el Congreso. Pero el gobierno se niega a aplicarla incluso cuando reconoce que nos debe más del 43% de salario. Hoy un Auxiliar de 1ra. con dedicación semi-exclusiva cobra en mano $450mil pesos. Un no docente de categoría siete $600 mil de básico”.

“Esto obliga a los trabajadores de la universidad a buscar otros trabajos, al multiempleo y la precarización. Atacando directamente la calidad educativa y la posibilidad de realizar adecuadamente investigación, extensión y formación de recursos humanos”, advirtió el sindicato y remarcó que “no hay plata para salarios, ni para becas estudiantiles, ni para infraestructura, ni mantenimiento; pero sí hay para beneficiar a las empresas, para quitar retenciones, para el monopolio y la timba financiera. La riqueza que generamos los trabajadores va directo al FMI: taca-taca los dólares”.

“Con docentes y no docentes pobres, precarizadxs, sin presupuesto y con un 2026 que prevé menos del 40% de inversión en educación, el escenario de crisis se profundiza. Ahora Milei y sus cómplices suman una batería de reformas (laboral, tributaria, previsional, penal) que, de aprobarse, destruirán los derechos que el pueblo argentino ha sabido conquistar. Llegamos al punto, donde no podemos seguir fingiendo una “normalidad” que no existe”, remarcó Sitradu y convocó a sumarse a la medida “a toda la docencia y al movimiento estudiantil que supo protagonizar las luchas históricas de la universidad argentina”.

Sin inicio de clases en 2026

Por su parte, la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), participó del Plenario de secretarios generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), que decidió la puesta en marcha en 2026 de un fuerte plan de lucha que incluiría el no inicio del ciclo normal de las clases si no se implementa en su totalidad la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria.

“La situación de la universidad es sumamente crítica y si el gobierno no ofrece una solución las consecuencias de este desfinanciamiento histórico de la educación superior llevarán a una crisis que costará muchos años revertir”, señaló el Secretario General de Conadu, Carlos De Feo.

